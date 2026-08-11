Aspettando la Vara, gli appuntamenti dell’Agosto Messinese: Ceri Votivi, Giganti Mata e Grifone e Notte bianca prima della processione del 15 agosto

Messina si prepara alla grande Processione della Vara del 15 agosto con un calendario fitto di appuntamenti che, da oggi e fino a Ferragosto, uniranno devozione, tradizione, cultura e folklore. Le iniziative rientrano nell’Agosto Messinese 2026 e nella rassegna “Aspettando la Vara”, organizzata dall’Amministrazione comunale in occasione del Centenario della Rinascita della Vara, 1926-2026. Il percorso di avvicinamento al momento più atteso dell’estate messinese coinvolgerà alcuni dei simboli più rappresentativi della tradizione cittadina, dai Ceri Votivi ai Giganti Mata e Grifone, fino alla Vara che il 15 agosto attraverserà le vie della città nella sua storica processione. Il programma prevede anche celebrazioni religiose, concerti, appuntamenti folkloristici, aperture straordinarie e momenti dedicati alle comunità etniche presenti a Messina.

Gli appuntamenti iniziano oggi, martedì 11 agosto. Alle ore 18.00 è previsto il trasferimento in corteo dei Ceri Votivi dalla Chiesa dell’Oratorio della Pace a piazza Duomo, a cura dell’Associazione Culturale “Ceri Messinesi”. Alle 18.30, nella Cattedrale, sarà celebrata la Santa Messa con la benedizione dei portatori, mentre alle 19.30 il corteo dei Ceri Votivi ripartirà da piazza Duomo in direzione Palazzo Zanca. La prima giornata si concluderà alle ore 21.00 sulla Scalinata di Palazzo Zanca, dove si terrà il Concerto Bandistico organizzato dall’Associazione Nazionale Bande Italiane Musicali Autonome, ANBIMA.

Mercoledì 12 agosto, i Giganti e l’esposizione di Maria Dormiente

Mercoledì 12 agosto, alle ore 7.00, è previsto il trasferimento dei Giganti Mata e Grifone da Camaro Superiore a Camaro Inferiore. Nel corso della giornata sarà inoltre possibile visitare al Monastero di Montevergine l’esposizione di “Maria Dormiente” della Vara, aperta dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 19.00. La sera, alle ore 21.00, sulla Scalinata di Palazzo Zanca andrà in scena “Popoli in Festa”, appuntamento con le comunità etniche presenti a Messina organizzato da MP Eventi.

Giovedì 13 agosto i Giganti saranno protagonisti fin dalle prime ore del mattino. Alle 7.30 è infatti previsto il loro trasferimento da Camaro a piazza Unione Europea, in vista della tradizionale passeggiata in programma il giorno successivo. Alle 21.00, sempre sulla Scalinata di Palazzo Zanca, si terrà “Folk in Fest sotto i Giganti”, a cura dei gruppi folklorici di Messina. Nella stessa serata, dalle 21.00 alle 23.30, è prevista anche la Notte bianca nel Complesso Monumentale della Basilica Cattedrale di Messina, con apertura della Cattedrale, della Cripta, del Tesoro del Duomo, del Campanile, del Giardino della Preghiera Universale, dell’Area absidale del Duomo e della Chiesa dei Catalani.

Venerdì 14 agosto, la Passeggiata dei Giganti e la Messa in piazza Castronovo

La vigilia della Vara sarà caratterizzata da alcuni degli appuntamenti più significativi del programma. Venerdì 14 agosto, alle ore 18.30, da Palazzo Zanca partirà il corteo dei Ceri Votivi diretto a piazza Castronovo, percorrendo la carreggiata est, lato mare, di via Garibaldi. Alle ore 20.30, in piazza Castronovo, sarà celebrata la Santa Messa presieduta da S. E. l’Arcivescovo Mons. Giovanni Accolla.

Alle ore 21.00 prenderà quindi il via la tradizionale Passeggiata dei Giganti, da piazza Unione Europea a piazza Castronovo e ritorno, accompagnata dai gruppi folk e con la partecipazione delle comunità etniche presenti a Messina. La presenza delle diverse comunità si lega anche alla figura di Grifone, che la tradizione raffigura come un guerriero moro e capo pirata saraceno sbarcato in Sicilia. La sua storia si intreccia con il racconto leggendario dei Giganti messinesi e, nella Messina contemporanea, assume anche un significato interculturale, mettendo in relazione una delle figure più antiche della tradizione cittadina con le comunità che oggi partecipano alla vita sociale e culturale della città.

Sabato 15 agosto, la Secolare Processione della Vara

Il momento culminante arriverà sabato 15 agosto con la giornata dedicata alla Vara. Alle ore 7.00 sono previste le legature delle gomene, mentre alle 10.30 nella Basilica Cattedrale sarà celebrato il Solenne Pontificale. Alle ore 18.30, da piazza Castronovo, prenderà il via la Secolare Processione della Vara, cuore della tradizione ferragostana messinese. L’arrivo in piazza Duomo è previsto alle ore 21.00, quando in Cattedrale sarà celebrata l’Eucaristia conclusiva.

Per garantire lo svolgimento in sicurezza di tutti gli appuntamenti, il Corpo di Polizia Municipale assicurerà la scorta ai cortei e predisporrà temporanee interdizioni al traffico lungo i percorsi interessati. Le chiusure saranno dinamiche e limitate al tempo necessario al passaggio dei Giganti Mata e Grifone e dei Ceri Votivi, garantendo comunque il transito dei mezzi di emergenza.

Nelle giornate del 13 e 14 agosto sarà inoltre temporaneamente interdetta la circolazione nei tratti interessati di via Garibaldi, in entrambe le carreggiate, durante il trasferimento e la Passeggiata dei Giganti. Per consentire il passaggio delle storiche statue equestri saranno temporaneamente rimossi gli attraversamenti pedonali rialzati in poliuretano e ruotati gli impianti semaforici a bandiera nel tratto compreso tra piazza Unione Europea e piazza Castronovo. Tutte le strutture saranno successivamente ripristinate al termine degli appuntamenti legati alla Vara.