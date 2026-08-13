ASP Cosenza, nessuna sospensione per i pazienti fragili: “continuità assistenziale garantita”

L’ASP di Cosenza interviene sulla Delibera n. 1074 del 28 luglio 2026 per chiarire i contenuti della riorganizzazione dell’assistenza e rassicurare le famiglie e i caregiver dei pazienti fragili attualmente presi in carico. Il punto principale ribadito dall’Azienda è che non vi è stata alcuna sospensione della continuità assistenziale e che le prestazioni continuano a essere garantite dagli operatori economici incaricati a seguito della precedente gara. A fronte delle istanze ricevute e delle preoccupazioni manifestate, l’ASP precisa che i servizi rivolti ai pazienti fragili proseguono senza interruzioni e nel rispetto dei Livelli Essenziali di Assistenza. Non trova quindi riscontro, secondo l’Azienda, l’ipotesi di un’interruzione dei servizi: resta confermata la presa in carico dei pazienti e la continuità delle prestazioni.

La Delibera n. 1074 si inserisce nel percorso programmato e progressivo attraverso il quale l’ASP sta procedendo alla riorganizzazione dell’assistenza, riconducendola nell’ambito delle disposizioni previste dalla normativa regionale vigente. Il riferimento è in particolare alla Legge regionale n. 24/2008 e successive modifiche e integrazioni e al DCA n. 81/2016 e successive modifiche e integrazioni, che costituiscono parte del quadro di programmazione del fabbisogno assistenziale regionale.

È proprio nell’ambito del fabbisogno individuato dalla programmazione sanitaria che si collocano l’accreditamento e la possibilità di contrattualizzare gli operatori chiamati a erogare le prestazioni per conto del Servizio sanitario. In questo sistema di regole si inserisce il percorso di riorganizzazione avviato dall’ASP con la Delibera n. 1074, che l’Azienda sottolinea essere attuato in maniera programmata e progressiva per coniugare il rispetto della disciplina vigente con la tutela dei pazienti già assistiti.

Libera scelta degli operatori e continuità delle cure

Nell’ambito della riorganizzazione sarà garantito un altro principio ritenuto centrale: la libera scelta, da parte dei pazienti, tra gli operatori accreditati e contrattualizzati. L’ASP precisa che saranno salvaguardati i livelli di assistenza già in essere, mantenendo la continuità delle cure e ponendo al centro la tutela delle persone fragili. La libera scelta dell’operatore e la salvaguardia dell’assistenza costituiscono dunque elementi del percorso delineato dall’Azienda e richiamato nella stessa Delibera n. 1074/2026.

Sul fronte della partecipazione e del confronto, l’ASP ha inoltre già avviato la procedura per l’istituzione di una Consulta composta da rappresentanti dei caregiver, delle famiglie e degli operatori accreditati. Sono previsti incontri programmati con l’obiettivo di creare un confronto strutturato tra l’Azienda e i soggetti coinvolti nell’assistenza, garantendo partecipazione, trasparenza e ascolto attivo. La Consulta consentirà di dare continuità all’interlocuzione con caregiver, famiglie e operatori durante il processo di riorganizzazione e di affrontare le esigenze che emergeranno nel corso della sua attuazione. L’ASP di Cosenza ribadisce infine il proprio impegno a garantire continuità, qualità e sicurezza dell’assistenza, nel rispetto dei principi di legalità e trasparenza e con la tutela dei pazienti fragili indicata come interesse prioritario dell’azione aziendale.