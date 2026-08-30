Arriva Marisa Gatto: la giovane promessa chiude il mercato della Puliservice Volley Reggio Calabria

La Puliservice Volley Reggio Calabria mette a segno un altro colpo importante per la costruzione della rosa che affronterà la prossima stagione. La società amaranto ha infatti ufficializzato l’ingaggio di Marisa Gatto, libero classe 2008, giovane atleta che va a completare un reparto già considerato di grande valore. Con questo annuncio il sodalizio reggino chiude la propria campagna acquisti con un ulteriore innesto di prospettiva, confermando la volontà di puntare su un mix di talento, giovani promesse ed esperienza per affrontare al meglio la nuova annata sportiva.

Nonostante la giovane età, il percorso sportivo di Marisa Gatto racconta già una significativa esperienza maturata sui campi di pallavolo. Nella stagione 2025-2026 la giocatrice ha infatti indossato due maglie nel campionato di Serie B2, vestendo prima quella della Pallavolo Palmi Franco Tigano e successivamente quella della Sirdeco Volley Pescara, accumulando minuti e confrontandosi con un livello agonistico importante. Nell’annata precedente, 2024-2025, Gatto era stata protagonista sempre in Serie B2 con la maglia della Sensation Profumerie Gioiosa Jonica, continuando un percorso di crescita che l’ha portata progressivamente ai vertici del movimento regionale.

Dal territorio alle esperienze nazionali: un talento in crescita

Il legame con il territorio e la formazione pallavolistica di Marisa Gatto si sono sviluppati negli anni precedenti, quando dal 2021 al 2024 ha militato in Serie C con la Pallavolo Saverio Macheda, gettando le basi tecniche e caratteriali per la sua maturazione sportiva. A impreziosire il suo percorso sono arrivate anche le partecipazioni al prestigioso Trofeo delle Regioni e dei Territori nelle edizioni 2021-2022 e 2023, con il momento più significativo raggiunto nel 2022 grazie alla partecipazione alle finali nazionali Under 14. Negli ultimi due anni, inoltre, sono arrivate anche le convocazioni al Club Italia del Sud, ulteriore conferma della considerazione conquistata dalla giovane atleta all’interno del panorama federale.

Con l’arrivo di Marisa Gatto, la Puliservice Volley Reggio Calabria si assicura un’atleta dalle grandi prospettive, capace di ricoprire il ruolo di libero con duttilità e già pronta a mettersi alla prova in una nuova sfida. La società amaranto guarda quindi al futuro con fiducia, inserendo in organico una giocatrice giovane ma con alle spalle esperienze significative e un percorso di crescita già ben avviato. Nei prossimi aggiornamenti verranno ufficializzati anche i quadri tecnici che guideranno la squadra nella nuova stagione.