Arezzo-Palermo, gol ed emozioni: i rosanero vincono 3-2 con il colpo finale di Augello

Una partita dalle mille emozioni, una rimonta sfiorata e un finale da batticuore. Arezzo-Palermo termina 2-3 nella sfida valida per la seconda giornata di Serie B, con i rosanero che conquistano una vittoria pesantissima grazie al gol decisivo di Augello al 94’. La squadra siciliana sembrava avere il controllo della gara dopo essere riuscita a portarsi avanti di due reti, ma la reazione dell’Arezzo è stata veemente e ha riportato il match in equilibrio. I padroni di casa, spinti da una grande intensità, sono riusciti a recuperare il doppio svantaggio con Pietro Cianci e Camillo Tavernelli, prima del colpo finale del Palermo che ha evitato una beffa clamorosa.

Arezzo-Palermo, Johnsen sblocca la partita nel primo tempo

Il primo tempo di Arezzo-Palermo è stato combattuto e caratterizzato da grande equilibrio. Le due formazioni hanno affrontato la gara con ritmo e determinazione, alternando momenti di pressione offensiva a fasi di maggiore attenzione tattica. A trovare il vantaggio sono stati gli ospiti. Al 21’ minuto il Palermo passa avanti grazie alla rete di Dennis Johnsen, bravo a sfruttare l’occasione e a portare i rosanero sull’1-0. Dopo il gol subito, l’Arezzo ha reagito con forza. La squadra di casa ha aumentato la pressione nella seconda parte della prima frazione, mettendo in difficoltà la difesa siciliana e cercando con insistenza la rete del pareggio. Nonostante il forcing dei toscani, il Palermo è riuscito a difendere il vantaggio e ad andare all’intervallo avanti nel punteggio.

Ranocchia firma il raddoppio del Palermo: sembra fatta per i siciliani

L’avvio della ripresa regala subito una nuova accelerazione al match. Al 55’ arriva il raddoppio del Palermo con Filippo Ranocchia, autore di una splendida conclusione. L’azione nasce da un assist di Dennis Johnsen, che serve Ranocchia dal vertice sinistro. Il centrocampista lascia partire un tiro preciso e potente che si infila sotto l’incrocio dei pali, senza lasciare scampo al portiere dell’Arezzo. Il risultato si porta sul 2-0 per il Palermo e la partita sembra indirizzata verso il successo degli ospiti. La formazione siciliana appare in controllo, ma l’Arezzo non si arrende e trova la forza per riaprire completamente la sfida.

Cianci guida la rimonta dell’Arezzo: il match cambia volto

Al 60’ l’Arezzo accorcia le distanze grazie a Pietro Cianci. L’attaccante toscano firma il gol del 2-1 con una splendida giocata di testa, sfruttando alla perfezione il cross di Tavernelli. La rete restituisce entusiasmo alla squadra di casa e infiamma il pubblico. Da quel momento l’Arezzo prende campo e aumenta la pressione alla ricerca del pareggio, mentre il Palermo fatica a contenere la spinta offensiva degli avversari. La rimonta si completa al 74’, quando arriva il gol del 2-2 firmato da Camillo Tavernelli. L’azione nasce ancora una volta dai piedi di Cianci, che restituisce il favore al compagno con un passaggio preciso. Tavernelli calcia dalla sinistra cercando il secondo palo, trovando la deviazione di Gyasi che manda fuori causa Perin e permette all’Arezzo di riportare la partita in equilibrio.

Augello al 94’ regala la vittoria al Palermo

Quando ormai sembrava che la gara fosse destinata a chiudersi con un pareggio spettacolare, arriva il colpo decisivo del Palermo. Al 94’ è Augello a risolvere la partita con un tiro preciso che regala ai rosanero una vittoria fondamentale. Un gol arrivato nel momento più importante, capace di spezzare il sogno di rimonta dell’Arezzo e consegnare tre punti preziosi alla formazione siciliana. Il finale premia quindi il Palermo, che dopo aver subito la rimonta degli avversari trova la forza per reagire e portare a casa un successo esterno di grande valore.

Risultati Serie B 2ª Giornata