Area integrata dello Stretto, ANCE Reggio Calabria rilancia: “ora un confronto strutturato tra le due sponde”

ANCE Reggio Calabria guarda con attenzione al processo di Area integrata dello Stretto tra Reggio Calabria e Messina, e prende atto con favore dell’impegno assunto dai sindaci Francesco Cannizzaro e Federico Basile a rilanciare concretamente questo percorso, sancito in campagna elettorale con la sottoscrizione del “Patto di Caronte“. “Accogliamo con interesse la volontà espressa dai due sindaci di ragionare finalmente di contenuti e di strategie condivise per l’integrazione delle due sponde” dichiara il presidente di ANCE Reggio Calabria, Michele Laganà.

“Allo stesso tempo occorre evidenziare che la nostra Associazione è da tempo impegnata a sostenere concretamente la nascita dell’area integrata metropolitana dello Stretto: crediamo sia arrivato il momento di passare dalle intenzioni a un confronto strutturato con i corpi intermedi del territorio, che rappresentano le imprese, il lavoro e le competenze necessarie a costruire questa visione unitaria”.

Un impegno che ANCE Reggio Calabria rinforza da tempo anche attraverso il proprio sostegno istituzionale alla Biennale dello Stretto, la manifestazione culturale internazionale promossa dalla Fondazione “Le Città del Futuro”, giunta alla sua terza edizione e in programma dal 18 settembre al 13 dicembre 2026 al Forte Batteria Siacci di Campo Calabro. Un progetto che ANCE Reggio Calabria considera un luogo di discussione privilegiato per le politiche integrate sui temi dello sviluppo urbano, della mobilità, dei servizi e della qualità dell’abitare tra le due sponde dello Stretto.

“Proprio la Biennale dello Stretto, con il tema scelto per questa edizione, “Mutazioni”, dedicato alle trasformazioni degli spazi urbani, della mobilità e dell’abitare, può rappresentare il primo appuntamento concreto di questo percorso” aggiunge Laganà. “Rilanciamo dunque l’invito ai sindaci Cannizzaro e Basile, e a tutti i corpi intermedi del nostro territorio, ad incontrarsi in quella sede per iniziare a dare contenuti reali alla visione unitaria delle due città dello Stretto”.