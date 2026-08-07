Ardore, a “Calici al castello” la masterclass FISAR dedicata al Syrah

Il 14 agosto 2026, alle ore 22.00, il Castello Feudale di Ardore ospiterà una nuova iniziativa della delegazione FISAR di Reggio Calabria nell’ambito del consolidato evento “Calici al castello”. Al centro della serata ci sarà la masterclass dedicata al Syrah, diretta dal professor Antonio Mazzitelli, che segnerà l’avvio del quinto incontro diVino promosso dalla delegazione. Calabrese di origine e romano di adozione, Mazzitelli è docente e consigliere nazionale della FISAR, oltre che enografo, poeta, viaggiatore e Chevalier. La masterclass, dal titolo “Syrah: mille suoli, mille sfaccettature”, sarà dedicata a uno dei vitigni internazionali più apprezzati al mondo e approfondirà in particolare il modo in cui il terroir può influenzare il risultato finale ottenuto dallo stesso vitigno.

Il percorso di degustazione prevede cinque vini: uno calabrese, uno laziale, due francesi e uno australiano. Attraverso il confronto tra territori differenti, la masterclass intende offrire ai partecipanti un approfondimento sulle diverse espressioni del Syrah e sulle caratteristiche che il vitigno assume in relazione a suolo, clima e contesto produttivo.

Il delegato Giovanni Galasso sottolinea il valore dell’appuntamento: “Un’altra iniziativa FISAR pronta a lasciare a bocca aperta wine lovers, appassionati e curiosi. Seguiamo l’evento ospitante «Calici al castello», dalla prima edizione, in una sinergia rispettosa, e l’abbiamo visto crescere negli anni. Per questa edizione abbiamo voluto fare di più. La masterclass di Mazzitelli è da considerarsi, infatti, «la ciliegina sulla torta». Sarà un’anteprima di valore che precede le grandi sorprese dell’evento di settembre”. A presentare la serata sarà il giornalista Annunziato Gentiluomo, referente dell’ufficio stampa della delegazione FISAR di Reggio Calabria.