Arasì si prepara al gran weekend di ferragosto per la festa dell’Assunta: il programma dei festeggiamenti

Musica, tradizione e partecipazione animeranno la serata di Ferragosto ad Arasì. In occasione dei festeggiamenti in onore di Maria Santissima Assunta, domani 15 agosto, alle ore 22:00, il paese ospiterà il concerto dei Dance Tarantella. L’appuntamento si inserisce nel programma delle celebrazioni dedicate all’Assunta e punta a riunire residenti e visitatori in una serata all’insegna della condivisione e delle tradizioni locali. L’iniziativa viene presentata come un momento capace di unire la dimensione religiosa della festa a quella popolare e musicale, nel cuore della giornata di Ferragosto.

In vista dell’afflusso previsto per la serata, è stato diffuso anche un avviso alla cittadinanza relativo alla viabilità. A tutti coloro che desiderano partecipare viene consigliato di percorrere la strada Condera – Terreti – Arasì, così da agevolare la circolazione e raggiungere il paese con maggiore facilità. La serata sarà dedicata alla fede, alla musica e alla valorizzazione delle tradizioni del territorio, con l’obiettivo di offrire alla comunità un’occasione speciale per ritrovarsi e celebrare insieme la festa dell’Assunta.

Il programma dei festeggiamenti civili e religiosi

Oggi, 14 agosto, è il giorno della tradizionale “Calata”, uno dei momenti più suggestivi della festa. Dopo la celebrazione eucaristica delle 20:00, alle 21:30 nella chiesa di San Leonardo si terrà il rito della Vestizione della Madonna, con gli ori offerti nel tempo dalla comunità. Alle 21:45 il simulacro inizierà la discesa verso la Chiesa Madre, accompagnato dalla devozione dei fedeli. L’arrivo in Piazza Mameli è previsto alle 23:00. È proprio durante la Calata che tornano protagoniste alcune delle tradizioni più antiche di Arasì. Nel corteo hanno un ruolo particolare le Bianche, bambine e ragazze vestite di bianco, e le Blu, donne sposate che accompagnano la Madonna con preghiere, rosari e canti della tradizione. Insieme ai portatori della Vara, rappresentano una parte fondamentale di quel rito comunitario tramandato attraverso le generazioni.

La presenza delle Bianche e delle Blu rende la processione un momento non soltanto religioso, ma anche profondamente identitario: sono gesti, abiti e canti che appartengono alla memoria di intere famiglie e che ogni anno vengono riconsegnati alle nuove generazioni. Domani il grande giorno dell’Assunta. Il 15 agosto Arasì si sveglierà alle 7:00 con lo sparo dei mortai e il festoso suono delle campane. Dopo la Messa dell’aurora, la parata del Complesso Bandistico “Città di Ortì”, diretto dal Maestro Roberto Filippo Caridi, e la celebrazione solenne delle 11:00, il momento centrale arriverà nel pomeriggio. Alle 18:15 partirà la solenne processione con il simulacro di Maria Santissima Assunta lungo le principali vie del paese. Il rientro in chiesa è previsto alle 20:15.

Ma la festa proseguirà anche con il programma civile. Questa sera, alle 23:45, appuntamento con “Aspettando Ferragosto…”. Domani alle 22:00, invece, spazio a “Dance Tarantella – Festa Folk Elettronica”, spettacolo che unisce la musica popolare ai ritmi della dance contemporanea. Alle 23:59 sarà la volta dello spettacolo pirotecnico. Ad Arasì, ancora una volta, la fede incontra la tradizione e la tradizione incontra la festa. La Calata, le Bianche, le Blu, i portatori, i canti e la processione raccontano una comunità che, nel giorno dell’Assunta, torna a ritrovarsi attorno alla propria Madonna. Questa sera la Calata. Domani la processione. E per Arasì è già Ferragosto.