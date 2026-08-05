Arasì festeggia Antonio Caridi, eletto Vicepresidente della Seconda Circoscrizione di Reggio Calabria

“La comunità di Arasì vive con orgoglio un’altra importante pagina della propria storia. Dopo essere risultato il primo eletto assoluto alla Seconda Circoscrizione di Reggio Calabria con ben 896 preferenze, Antonio Caridi è stato eletto Vicepresidente della Seconda Circoscrizione, entrando a far parte della Commissione Esecutiva insieme ai consiglieri Carmine Sgarlata, Valentino Calarco e Serena Barreca. Nel corso della seduta del Consiglio circoscrizionale sono stati inoltre eletti Francesco Milardi quale Capogruppo della maggioranza di centrosinistra e Antonino Ripepi quale Capogruppo della minoranza di centrodestra, completando così l’assetto istituzionale della Seconda Circoscrizione“. È quanto si legge in un comunicato stampa di Arasì Lab.

“Un nuovo e prestigioso incarico che rappresenta il naturale riconoscimento del consenso ottenuto da Antonio Caridi tra i cittadini e del lavoro svolto negli anni con serietà, presenza costante e vicinanza al territorio. Per la comunità di Arasì si tratta di un motivo di grande soddisfazione. Il paese celebra con entusiasmo questo importante traguardo raggiunto da uno dei suoi figli, certo che saprà rappresentare con responsabilità e spirito di servizio non solo la propria comunità d’origine, ma l’intera Seconda Circoscrizione.

L’elezione della Commissione Esecutiva segna l’avvio della piena operatività delle Circoscrizioni, chiamate a diventare un punto di riferimento per cittadini, quartieri e frazioni, rafforzando il dialogo tra istituzioni e territorio“, si legge ancora nella nota.

Antonio Caridi: “Un incarico che aumenta il senso di responsabilità verso tutto il territorio”

All’indomani della sua elezione a Vicepresidente della Seconda Circoscrizione, Antonio Caridi esprime soddisfazione per il nuovo incarico ricevuto, sottolineando come questo rappresenti non un punto di arrivo, ma l’inizio di un impegno ancora più intenso al servizio dei cittadini. “Ringrazio i colleghi consiglieri per la fiducia che hanno voluto accordarmi. Assumo questo ruolo con grande senso di responsabilità e con la consapevolezza che il consenso ricevuto, prima dai cittadini e oggi dall’intero Consiglio circoscrizionale, mi impone di lavorare con ancora maggiore dedizione.

Il mio impegno sarà rivolto a tutti i quartieri e a tutti i paesi della Seconda Circoscrizione, senza alcuna distinzione. Continuerò ad ascoltare le esigenze dei cittadini e a farmi portavoce delle loro istanze con serietà, umiltà e spirito di servizio. Arasì rappresenta le mie radici e resterà sempre nel mio cuore, ma il mio dovere sarà quello di lavorare per l’intero territorio.

Rivolgo un sincero augurio di buon lavoro al Presidente Giovanni Muraca, ai Capigruppo Francesco Milardi e Antonino Ripepi, ai colleghi della Commissione Esecutiva Carmine Sgarlata, Valentino Calarco e Serena Barreca e a tutti i consiglieri circoscrizionali. Sono certo che, pur nel rispetto dei diversi ruoli istituzionali e delle sensibilità politiche, sapremo collaborare con responsabilità e spirito di servizio nell’interesse esclusivo dei cittadini“.

L’elezione di Antonio Caridi a Vicepresidente rappresenta un motivo di orgoglio per l’intera comunità di Arasì, che vede riconosciuti l’impegno, la costanza e il forte legame con il territorio. Un nuovo percorso istituzionale che si apre con l’auspicio di un lavoro proficuo al servizio dell’intera Seconda Circoscrizione.