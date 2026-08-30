Antoniozzi: “FdI destra moderna, unisce valori di tradizione e libertà”

Fratelli d'Italia alla Camera Alfredo Antoniozzi
Foto di Massimo Percossi / Ansa

Fdi è la destra moderna. Che unisce i valori della tradizione alla libertà“. Lo afferma il vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera Alfredo Antoniozzi. Non possiamo negare a nessuno di definirsi di destra – dice Antoniozzi – ma ciò che ha dimostrato Giorgia Meloni è che ha saputo governare con sacrifici enormi. Dando risposte ai ceti medi e bassi. Perché non governare e promettere la luna è facile. Io, Malan, Rotondi – solo per fare degli esempi – non proveniamo dal MSI ma rispettiamo quella storia. Siamo l’espressione di centro di Fdi ma in un’ottica di destra moderna.

La nostra alleanza politica è salda e ha prodotto grandi successi. Sono certo che potremo rivincere le elezioni politiche, ma ovviamente lo faremo se lavoreremo tutti al massimo“.

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