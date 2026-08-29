Antonia Salzano in Calabria per ricordare San Carlo Acutis: tanti appuntamenti tra fede, scuole e luoghi simbolo

“Il 12 ottobre la chiesa ricorda San Carlo Acutis nell’anniversario della sua morte. Nei giorni immediatamente precedenti, 8,9,10,11 ottobre, Antonia Salzano sarà ancora una volta con noi in provincia di Reggio Calabria. Tanti gli appuntamenti. Incontrerà studenti e visiterà grandi luoghi di fede. Il programma prevede iniziative a Paravati in omaggio a Natuzza Evolo e a Placanica presso il Santuario della Madonna dello Scoglio. Previsto un importante evento istituzionale a Reggio Calabria e una visita alla basilica dell’Eremo. Tra Ionio e tirreno, intere giornate saranno dedicate a Cittanova, Locri e Siderno”. Lo afferma in una nota Adriana Musella dell’Associazione San Carlo Acutis Assisi.