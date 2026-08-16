Andy Díaz Hernández d’oro a Birmingham, Cutrupi (USIF): “orgoglio per tutta la comunità delle Fiamme Gialle”

Grande soddisfazione nell’Unione Sindacale Italiana Finanzieri (USIF) per la medaglia d’oro conquistata da Andy Díaz Hernández nel salto triplo a Birmingham. Il successo dell’atleta delle Fiamme Gialle è stato accolto con entusiasmo dal Segretario Nazionale dell’USIF, Cutrupi, che ha voluto esprimere pubblicamente il proprio apprezzamento per un risultato definito straordinario. Il trionfo di Andy Díaz Hernández viene celebrato non soltanto per il prestigio sportivo della medaglia, ma anche per il forte valore simbolico che assume all’interno della comunità delle Fiamme Gialle, alla quale l’atleta appartiene.

Cutrupi (USIF): entusiasmo per il successo di Andy Díaz Hernández

Nel messaggio diffuso in seguito alla vittoria, il Segretario Nazionale dell’Unione Sindacale Italiana Finanzieri mette in evidenza l’orgoglio suscitato dal risultato ottenuto a Birmingham. Cutrupi esprime “il più vivo e caloroso entusiasmo per Andy Díaz Hernández per la straordinaria medaglia d’oro nel salto triplo conquistata a Birmingham. ​Un trionfo magnifico che fa battere forte il cuore a tutta la nostra comunità. Andy non è soltanto un atleta d’élite che porta le Fiamme Gialle ai vertici dello sport mondiale, è un collega, un esempio di dedizione, tenacia e spirito di sacrificio in cui ogni finanziere si riconosce con profondo orgoglio. Vederlo brillare sul gradino più alto del podio europeo ci riempie di gioia e rafforza il senso di appartenenza a una grande famiglia. ​Ad Andy va l’abbraccio affettuoso e l’applauso più sincero di tutti i colleghi dell’USIF, con l’augurìo di continuare a volare sempre più in alto verso nuovi, straordinari traguardi. ​Grazie di cuore, Andy: siamo immensamente orgogliosi di te”.