Anche Reggio Calabria al Festival delle Arti Effimere di Lucca: con l’Infiorata di Taurianova si tenterà un Guinness World Record molto particolare | INFO

Ci sarà anche Reggio Calabria al Festival delle Arti Effimere – Guinness Edition di Lucca 2026, la manifestazione internazionale che sabato 22 agosto proverà a entrare nella storia realizzando la più grande opera collettiva di arte effimera mai creata. L’obiettivo è ambizioso: costruire un tappeto monumentale e un’infiorata artistica lunga oltre 4 chilometri, superando il Guinness World Record attualmente detenuto dal Messico e stabilito nel 2022. A rappresentare la Città Metropolitana di Reggio Calabria e l’intera Regione sarà l’Infiorata di Taurianova, unica realtà calabrese presente alla prestigiosa manifestazione toscana. A Lucca si ritroveranno alcune delle più importanti espressioni italiane e internazionali dell’arte effimera, trasformando la partecipazione taurianovese in una vetrina di particolare rilievo per il territorio reggino e per la Calabria.

La presenza dell’Infiorata di Taurianova alla Guinness Edition viene considerata il riconoscimento di un percorso costruito nel tempo grazie all’attività degli artisti, dei volontari e della Pro Loco Taurianova nel Cuore. Un lavoro che ha permesso alla manifestazione di ritagliarsi uno spazio sempre più significativo nel panorama dell’arte effimera, prima a livello nazionale e adesso anche internazionale. Il sindaco metropolitano di Reggio Calabria, Francesco Cannizzaro, ha voluto ringraziare personalmente la Direzione dell’Infiorata di Taurianova, la Pro Loco, gli artisti e i volontari coinvolti nel progetto, sottolineando il valore che questa partecipazione assume per l’intero territorio. “Un motivo di orgoglio, dunque, non solo per il nostro territorio in particolare, ma per tutti i calabresi”.

L’appuntamento di Lucca rappresenta infatti un’occasione per portare oltre i confini regionali la creatività, le tradizioni e l’identità culturale della Calabria, attraverso una forma d’arte capace di coniugare manualità, composizione artistica e valorizzazione delle tradizioni locali.

Dopo Noto, Firenze e Roma una nuova vetrina internazionale

La partecipazione al Festival delle Arti Effimere si inserisce in un percorso che negli ultimi anni ha già condotto l’Infiorata di Taurianova in alcune delle più importanti kermesse del settore, tra cui Noto, Firenze e Roma. L’evento di Lucca, però, assume un significato ulteriore per la dimensione internazionale e per il tentativo di stabilire un nuovo record mondiale. La manifestazione viene così considerata molto più di un semplice appuntamento artistico. La presenza di una realtà calabrese in un contesto capace di attirare l’attenzione del grande pubblico e di diversi Paesi del mondo può diventare anche uno strumento di promozione territoriale, generando visibilità, attrattività turistica e nuove occasioni di scambio culturale. L’obiettivo è contribuire a costruire una narrazione diversa della Calabria, mettendo al centro le sue eccellenze e le sue peculiarità culturali.

La partecipazione di Taurianova alla kermesse toscana viene inoltre inserita in una più ampia strategia della Città Metropolitana di Reggio Calabria, guidata dal sindaco Cannizzaro, finalizzata a sostenere e accompagnare le realtà locali capaci di rappresentare il territorio su palcoscenici nazionali e internazionali. L’obiettivo è fare in modo che occasioni di questo tipo non restino episodi isolati, ma diventino parte di un percorso strutturato di promozione e valorizzazione dell’intera area metropolitana. La presenza dell’Infiorata di Taurianova a Lucca consentirà dunque di raccontare, attraverso l’arte effimera, una parte del patrimonio culturale reggino e calabrese, offrendo allo stesso tempo agli artisti e ai volontari l’opportunità di confrontarsi con esperienze provenienti da altre realtà italiane e internazionali.

L’appuntamento è fissato per sabato 22 agosto nello scenario delle storiche Mura di Lucca. Reggio Calabria e l’intera regione saranno idealmente al fianco degli artisti chiamati a rappresentare il territorio nell’impresa di realizzare un tappeto monumentale e un’infiorata artistica estesa per oltre quattro chilometri. L’obiettivo sarà superare il precedente primato stabilito in Messico nel 2022 e conquistare un nuovo Guinness World Record, dando vita a quella che viene presentata come la più grande opera collettiva di arte effimera mai realizzata. Per l’Infiorata di Taurianova sarà una nuova tappa di un percorso di crescita che, dopo le esperienze maturate in alcune delle principali manifestazioni italiane, porta adesso il nome di Reggio Calabria e della Calabria su un palcoscenico internazionale.