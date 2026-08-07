Amendolara (Cosenza) fa un tuffo nella musica nostalgica: il Lungomare Sud pronto a trasformarsi in un’Arena anni ’90

Il lungomare sud di Amendolara, nella zona dei lidi, si prepara a trasformarsi questa sera in una grande arena a cielo aperto dedicata alla musica degli anni Novanta. Dalle ore 22 i riflettori si accenderanno su “Forever 90”, il format pensato per far rivivere dal vivo le hit che hanno accompagnato un’intera generazione, coinvolgendo non soltanto chi ha vissuto quegli anni, ma anche i più giovani che continuano ad ascoltare molti di quei brani sulle radio, sulle piattaforme digitali e sui social.

L’evento è stato concepito come qualcosa di più di una semplice serata revival. La selezione musicale attraverserà dance, pop, rock e grunge, con una regia studiata per mantenere alta l’intensità dello spettacolo e proporre in chiave contemporanea le canzoni simbolo del decennio. Sul palco e nell’area dell’evento ci saranno dj set, vocalist, ballerine, animazione, mascotte ed effetti speciali, mentre per le famiglie con bambini è prevista anche la presenza di personaggi famosi dei cartoni animati Disney.

La serata è organizzata dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Maria Rita Acciardi, che ha scelto come location il litorale amendolarese, a poche decine di metri dalle acque insignite dalla Fee con la Bandiera blu. L’obiettivo è offrire una serata estiva aperta a un pubblico trasversale, capace di unire musica, intrattenimento e valorizzazione del lungomare.

A fare da filo conduttore alla kermesse sarà anche il messaggio “ballo ma non mi sballo?”, accompagnato dall’invito a partecipare direttamente alla serata. L’ingresso è gratuito ed è offerto dall’esecutivo municipale a cittadini, emigrati e turisti. Nel comunicato l’appello conclusivo è esplicito: “Non fatevelo raccontare, vivetelo, è impossibile non esserci”.