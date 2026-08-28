Amaranto nel cuore, B2 nel destino: Federica Perri confermata alla Puliservice Reggio Calabria Volley

La Puliservice Reggio Calabria non si ferma un attimo. Mentre il caldo estivo infiamma la città, la società amaranto scalda i motori in vista del prossimo campionato di Serie B2 con un movimento che profuma di certezze. È stato infatti ufficializzata la conferma di Federica Perri, già vice capitano e colonna portante del club nella scorsa annata in Serie C. Perri, centrale valente dalla lettura di gioco sopraffina, è stata una delle assolute protagoniste della cavalcata in C. Ora il salto di categoria: un riconoscimento meritato alla sua dedizione, alla sua leadership silenziosa e alla capacità di trascinare le compagne anche nei momenti più difficili.

Non è certo la prima volta che Federica calpesta i parquet della B2. Il suo curriculum è un viaggio nella pallavolo che conta, fatto di sacrifici e vittorie. Ha vinto il suo primo campionato di Serie C a 18 anni, per poi militare sempre in B2 con maglie prestigiose come Pescara, Bisignano, Santo Stefano di Camastra, Gallico e poi Reggio Calabria e Palmi, con le quali ha disputato i Play Off promozione. Ha giocato in Serie C alla Costa Viola e nel 2022 ha vinto il campionato di Serie C con il Gioiosa. Adesso la sfida si riaccende in riva allo Stretto, con i colori amaranto cuciti addosso.

Perri torna a calcare i campi della B2 con una consapevolezza in più: quella di essere una guida per le compagne e un punto di riferimento per l’intero progetto tecnico. Con il suo innesto, il reparto centrali della Puliservice si preannuncia solido e competitivo. La sua esperienza nei momenti che contano, unita alla fisicità e alla visione di gioco, sarà un’arma in più per mister e staff tecnico.