Amaranto nel cuore, B2 nel destino: Federica Perri confermata alla Puliservice Reggio Calabria Volley

La Puliservice Volley Reggio Calabria annuncia la riconferma di Federica Perri, vice capitano della squadra amaranto

Federica Perri

La Puliservice Reggio Calabria non si ferma un attimo. Mentre il caldo estivo infiamma la città, la società amaranto scalda i motori in vista del prossimo campionato di Serie B2 con un movimento che profuma di certezze. È stato infatti ufficializzata la conferma di Federica Perri, già vice capitano e colonna portante del club nella scorsa annata in Serie C. Perri, centrale valente dalla lettura di gioco sopraffina, è stata una delle assolute protagoniste della cavalcata in C. Ora il salto di categoria: un riconoscimento meritato alla sua dedizione, alla sua leadership silenziosa e alla capacità di trascinare le compagne anche nei momenti più difficili.

Non è certo la prima volta che Federica calpesta i parquet della B2. Il suo curriculum è un viaggio nella pallavolo che conta, fatto di sacrifici e vittorie. Ha vinto il suo primo campionato di Serie C a 18 anni, per poi militare sempre in B2 con maglie prestigiose come Pescara, Bisignano, Santo Stefano di Camastra, Gallico e poi Reggio Calabria e Palmi, con le quali ha disputato i Play Off promozione. Ha giocato in Serie C alla Costa Viola e nel 2022 ha vinto il campionato di Serie C con il Gioiosa. Adesso la sfida si riaccende in riva allo Stretto, con i colori amaranto cuciti addosso.

Perri torna a calcare i campi della B2 con una consapevolezza in più: quella di essere una guida per le compagne e un punto di riferimento per l’intero progetto tecnico. Con il suo innesto, il reparto centrali della Puliservice si preannuncia solido e competitivo. La sua esperienza nei momenti che contano, unita alla fisicità e alla visione di gioco, sarà un’arma in più per mister e staff tecnico.

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