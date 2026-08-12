Amantea Comics 2026: svelato il programma della IX edizione | INFO

Il momento tanto atteso è finalmente giunto: Amantea Comics, festival indipendente dedicato alla cultura pop promosso dall’Associazione Culturale Amantea Comics per Stefania Mari, giunto alla sua IX Edizione svela il fitto programma di eventi e appuntamenti che scandiranno due giorni all’insegna della Cultura Pop. “WHO RUN THE WORLD?” è il leitmotiv del festival a misura di appassionato, che torna il 21 e 22 agosto 2026 nell’evocativa cornice del Parco Comunale La Grotta di Amantea.

L’edizione 2026, forte del patrocinio della Regione Calabria e del Comune di Amantea, nasce nel segno di due grandi temi: gli 80 anni dalla pubblicazione francese de Il Piccolo Principe e la rappresentazione della figura femminile nell’universo pop.

Dal 2018 Amantea Comics celebra il ricordo di Stefania Mari, illustratrice e anima ispiratrice del progetto, scomparsa prematuramente nel 2017. Il festival continua così a trasformare la memoria in un’occasione di incontro, creatività e condivisione, attraverso un appuntamento gratuito aperto alla comunità e agli appassionati di ogni età.

Questo il programma delle due giorni che avrà nella cultura pop il proprio centro di gravità dinamico.

Venerdì 21 agosto – 80 anni de Il Piccolo Principe

La prima giornata sarà dedicata al capolavoro di Antoine de Saint-Exupéry, con attività, incontri e iniziative dedicate a un’opera capace ancora oggi di parlare a generazioni diverse.

Alle 16.00 aprirà l’Area festival con laboratori, tornei, GDR, mostre e stand.

Alle 17.00 appuntamento con l’Ink Ring, la sfida creativa che vedrà illustratori provenienti dalla Calabria confrontarsi in una live challenge di disegno. Tra i partecipanti segnaliamo Ida Corti, animatrice 2D per DogHead Animation, che ha lavorato a produzioni quali “Topo Gigio”, “Questo mondo non mi renderà cattivo” e “Due Spicci” di Zerocalcare, e “Mortina” di Barbara Cantini, per Rai e Netflix.

Alle 17.30, nell’Area Salotto, il Club del Fumetto proporrà un incontro dedicato a Il TopoPrincipe, la parodia a fumetti ispirata a Il Piccolo Principe.

Alle ore 18.00 spazio a “Non è il solito Piccolo Principe”, una lettura comportamentale a cura di Lorenzo Gagliardi di Non è la Zebra.

Alle 19.00 il momento più importante della giornata: il reading de “Il Piccolo Principe”, con le letture in italiano affidate a Porthos Sesti e la prima lettura pubblica dell’opera francesca in dialetto amanteano, grazie alla reinterpretazione di Floriano Canonaco, su traduzione di Salvatore Sciandra.

Le parole di Saint-Exupéry incontreranno la musica dal vivo di Daniele Croce, Noemi Luciani e Gax Win, con il live painting a cura di Marco Serravalle e Riccardo Runco per The Mirror Studio.

L’iniziativa si inserisce nel programma dedicato agli 80 anni dalla pubblicazione francese dell’opera, che comprende anche la mostra di oltre novanta volumi provenienti da tutto il mondo, parte della collezione privata di Stefania Mari, visitabile per tutto il mese di agosto presso la Biblioteca Comunale di Amantea.

Sabato 22 agosto – Who run the world? Girls

La seconda giornata del festival sarà dedicata al ruolo e alla rappresentazione delle donne nella cultura pop contemporanea, attraverso incontri, mostre e momenti di approfondimento.

Alle 16.30 segnaliamo il momento di approfondimento a cura di Mythos Community.

Alle 17.30 la presentazione del graphic novel SCUSA94 edita da Le Pecore Nere.

Alle 18.30 spazio al mondo del doppiaggio con “Riconosci questa voce?”, incontro dedicato a personaggi, identità e immaginari delle voci italiane. Sul palco saranno presenti Sara Giacopello, voce di Vee in Disney Vampirina: Teenage Vampire, Dimitri Winter, interprete tra gli altri di Joseph Joestar ne Le Bizzarre Avventure di JoJo, e Pasquale Severino, voce italiana di Sentry in Marvel Thunderbolts.

A chiudere l’edizione di quest’anno, alle 19.30, il Contest Cosplay con la premiazione del contest WHO RUN THE ARTIST?.

Una grande novità di questa nona edizione sarà inoltre la presenza, per la prima volta in Calabria, della Mostra “SE IO NON VOGLIO TU NON PUOI”, progetto realizzato dall’Accademia di Belle Arti di Napoli – Corso di Design della Comunicazione, in collaborazione con Fondazione Una Nessuna Centomila e COMICON.

L’esposizione sarà fruibile durante entrambi i pomeriggi del festival e proporrà una riflessione attraverso il linguaggio dell’illustrazione e della comunicazione visiva sul tema del consenso, dell’autodeterminazione e della rappresentazione del corpo e dell’identità femminile.

Il programma completo e tutti gli aggiornamenti sono disponibili sui canali social ufficiali e sul sito web del festival. Non resta che attendere il 21 e il 22 agosto per questo nuovo viaggio dedicato nel mondo della Cultura Pop!