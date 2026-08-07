Alta Velocità, Fs investe 2 miliardi: 19 nuovi treni per Parigi-Londra e l’espansione in Europa

Il gruppo Fs Italiane compie un nuovo passo nella propria espansione internazionale e mette sul tavolo un investimento da circa 2 miliardi di euro per rafforzare la presenza dell’Alta Velocità italiana nel cuore dell’Europa. Attraverso Trenitalia France, la società ha infatti programmato l’ingresso in flotta di 19 nuovi treni ad Alta Velocità, forniti da Hitachi Rail, destinati a sostenere la crescita dei collegamenti ferroviari in Francia e la futura apertura della tratta Parigi-Londra. L’investimento comprende non soltanto la costruzione dei nuovi convogli, ma anche le attività di manutenzione e supporto tecnico nel lungo periodo. Si tratta di un’operazione che amplia in maniera significativa il raggio d’azione di Fs fuori dall’Italia e rafforza la strategia di sviluppo di una rete ferroviaria europea sempre più integrata.

Parigi-Londra dal 2029, il nuovo obiettivo di Trenitalia

I nuovi treni avranno un ruolo centrale soprattutto nella realizzazione del futuro collegamento ad Alta Velocità tra Parigi e Londra, il cui avvio è confermato per il 2029. La flotta sarà progettata per operare sulle principali infrastrutture ferroviarie europee e consentirà a Trenitalia France di aumentare la propria capacità sui collegamenti già strategici. L’espansione riguarderà in particolare le direttrici Parigi-Lione, Parigi-Milano e Parigi-Marsiglia, con l’obiettivo di incrementare le frequenze, migliorare la qualità del servizio e rendere più competitivo il sistema ferroviario rispetto agli altri mezzi di trasporto sulle medie e lunghe distanze. Il progetto Parigi-Londra rappresenta invece uno dei tasselli più ambiziosi della strategia internazionale del gruppo italiano.

La “Metropolitana d’Europa” al centro della strategia Fs

L’amministratore delegato e direttore generale di Fs Italiane, Gianpiero Strisciuglio, ha definito il nuovo ordine un passaggio strategico per il gruppo, sottolineando il peso della Francia come mercato chiave per l’espansione internazionale. La prospettiva è quella di costruire progressivamente una vera e propria “Metropolitana d’Europa”, cioè una rete integrata di collegamenti ferroviari ad Alta Velocità capace di connettere in maniera sempre più capillare le principali città del continente. In questa strategia rientra anche il nuovo impianto manutentivo di Maisons-Alfort Pompadour, alle porte di Parigi, destinato a supportare l’ampliamento della flotta e i futuri collegamenti internazionali.

Circa 2.000 posti di lavoro tra Italia, Francia e Regno Unito

L’operazione avrà anche un impatto rilevante sul fronte occupazionale. Gli investimenti legati alla produzione dei nuovi treni, alle attività di manutenzione e allo sviluppo delle infrastrutture sono destinati a contribuire alla creazione di circa 2.000 posti di lavoro distribuiti tra Italia, Francia e Regno Unito. Le ricadute interesseranno sia l’occupazione diretta sia l’intera filiera industriale collegata al settore ferroviario. Il progetto rafforza quindi non soltanto la dimensione commerciale di Fs sul mercato europeo, ma anche il ruolo industriale di Hitachi Rail e delle aziende coinvolte nella produzione e nella gestione delle nuove tecnologie ferroviarie.

Nuovi treni più sostenibili e riciclabili fino al 97,1%

Un altro elemento centrale della nuova flotta riguarda la sostenibilità ambientale. I convogli saranno caratterizzati da un tasso di riciclabilità fino al 97,1% e, secondo i dati diffusi sul progetto, permetteranno una riduzione di circa 120.000 tonnellate di CO₂ equivalente per ciascun treno rispetto alla generazione precedente. La scelta si inserisce nella strategia di Fs orientata a rafforzare il ruolo del trasporto ferroviario come alternativa sempre più competitiva e sostenibile nei collegamenti europei. L’espansione dell’Alta Velocità internazionale punta infatti a intercettare sia la domanda dei viaggiatori business sia quella del turismo, riducendo progressivamente il peso del trasporto aereo sulle tratte dove il treno può rappresentare un’alternativa efficace.

Fs punta sempre più sull’Europa

La nuova commessa consolida infine la partnership strategica tra Fs, Trenitalia France, Hitachi Rail e Certares, rafforzando un progetto che mira a fare dell’Alta Velocità uno dei principali assi di crescita internazionale del gruppo italiano. Nei prossimi mesi saranno inoltre implementati progressivamente nuovi accordi commerciali e distributivi destinati ad ampliare la capacità di vendita dei servizi Trenitalia France e a sostenere lo sviluppo di ulteriori collegamenti internazionali. Il progetto Parigi-Londra rappresenta così non soltanto una nuova rotta, ma un passaggio simbolico nella trasformazione di Fs da operatore nazionale a protagonista sempre più strutturato del mercato ferroviario europeo.