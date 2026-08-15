Allerta Meteo, Ferragosto con temporali sparsi in Calabria e Sicilia: nubifragi in Aspromonte e nella Locride, fuga precipitosa dalle spiagge

Come ampiamente previsto dai bollettini della vigilia, il pomeriggio del 15 agosto 2026 si sta trasformando in un incubo di meteo estremo per la Calabria, con la Locride che si riconferma l’area più colpita dell’intera regione. Tra la spina dorsale dell’Aspromonte e la fascia costiera ionica si sono scaricati nubifragi di spaventosa potenza ed estensione territoriale. I dati pluviometrici della rete di monitoraggio mostrano accumuli impressionanti: spiccano i 45mm di pioggia caduti a San Luca e i 31mm di Samo, seguiti da 28mm a Sant’Agata del Bianco, 22mm ad Antonimina, 14mm ad Ardore Superiore, 9mm a Staiti, 7mm a Gioiosa Jonica e a Locri, 4mm a Siderno e Bovalino Marina, fino all’1mm registrato a Roccella Jonica, Ferruzzano e Platì.

L’effetto sulle temperature è stato immediato e dirompente: lungo la linea di costa la colonnina di mercurio è precipitata fino ad appena +23°C, innescando un vero e proprio fuggi-fuggi generale dalle spiagge di migliaia di bagnanti e turisti colti di sorpresa dal freddo e dal muro d’acqua. Le aree montane sono risultate del tutto off-limits. Piogge battenti stanno interessando anche il comparto delle Serre con 5mm a Caulonia e 3mm a Stignano. La Sila e l’area di Catanzaro mantengono la loro incredibile sequenza d’instabilità quotidiana, registrando 13mm a Janò e 5mm nel centro cittadino del capoluogo.

Maltempo in Sicilia: pioggia e disagi tra Etna e Iblei nel giorno di Ferragosto

In Sicilia la situazione si presenta altrettanto delicata e complessa, con celle temporalesche ad elevata energia in espansione verso i principali centri urbani della costa orientale, incluse Catania e Siracusa. Nel comprensorio etneo, già duramente provato dai recenti eventi geologici — tra l’attività eruttiva del vulcano e una scossa di terremoto che ha provocato crepe sulla sede stradale causando enormi disagi al traffico festivo —, i primi rovesci hanno raggiunto Pedara e Belpasso.

I temporali più intensi e i nubifragi maggiori del comparto si stanno tuttavia concentrando sul versante settentrionale dell’Etna e sulla catena dei Peloritani a monte di Taormina, con accumuli di 7mm a Malvagna e 5mm a Montagna Grande. Spostandosi più a sud, la convezione diurna sta martellando con forza l’altopiano dei Monti Iblei, dove si registra un intenso diluvio con 7mm di pioggia caduti nella località di Albareseda. Per le prossime ore si attende la persistenza di questa vivace instabilità pomeridiana, pronta a regalare ulteriori scrosci e un generale abbattimento delle temperature su entrambe le sponde dello Stretto.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche di Sud Italia, Calabria e Sicilia: