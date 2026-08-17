Allerta Meteo: enorme sistema temporalesco in arrivo su Calabria e Sicilia, rischio nubifragi e tempeste di fulmini la prossima notte. I dettagli e le zone colpite

La stabilità estiva sta per subire un brutale arresto. Tra la notte di oggi, lunedì 17 agosto, e le prime ore di domani, martedì 18 agosto, il Basso Tirreno diventerà il teatro di una violenta fase di meteo estremo. Il motivo è legato a un forte contrasto termico: dopo settimane di calore ininterrotto, la superficie del mare ha raggiunto temperature quasi tropicali, superando abbondantemente i +30°C. L’impatto tra questo gigantesco serbatoio di calore e i venti più freschi di Maestrale in arrivo in quota farà esplodere un super temporale autorigenerante, ossia un unico e colossale muro di nubi in grado di rovesciare a terra enormi quantità d’acqua, grandine e violentissime raffiche di vento in pochissimo tempo.

Dalla tarda serata all’alba: la rotta della tempesta sul Tirreno

L’escalation del maltempo seguirà orari ben precisi che richiederanno la massima prudenza. I primi segnali d’allarme scatteranno intorno alle ore 23:00 di stasera al largo della Campania. Nel corso della notte, verso le ore 02:00, la tempesta prenderà forma e forza nel cuore del Basso Tirreno, puntando dritta verso le coste meridionali. All’approssimarsi dell’alba, verso le ore 05:00 di martedì, il sistema temporalesco impatterà sulle coste della Sicilia settentrionale e della Calabria tirrenica. Saranno ore critiche per le province di Trapani, Palermo e Messina, con rovesci torrenziali raddoppiati dall’ostacolo naturale dei monti Madonie, Nebrodi e Peloritani. Sul versante calabrese la furia dell’acqua colpirà duramente il litorale tra Cosenza, Catanzaro, Vibo Valentia e Reggio Calabria, causando allagamenti e un repentino calo termico.

Alle 08:00 il picco del maltempo: Stretto di Messina e versante ionico sotto tiro

La fase più pericolosa si raggiungerà nella prima mattinata di martedì. Attorno alle ore 08:00 il cuore della tempesta attraverserà lo Stretto di Messina, scatenando veri e propri nubifragi tra Messina e Reggio Calabria. Il maltempo travolgerà con forza la Piana di Gioia Tauro, il vibonese e la costa di Catanzaro, per poi scavalcare le montagne e riversare piogge battenti anche sul versante ionico, coinvolgendo le province di Catania ed Enna. Le autorità e i meteorologi raccomandano di prestare la massima attenzione negli spostamenti, evitando i sottopassi e le aree vicine ai corsi d’acqua, in quella che si preannuncia come la mattinata più turbolenta dell’estate.

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