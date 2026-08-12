Allerta Meteo Calabria e Sicilia: sole e caldo alle battute finali, da domani escalation di temporali verso un Ferragosto di forte maltempo

Nella giornata di oggi, mercoledì 12 agosto 2026, il sole splende in modo diffuso su Calabria e Sicilia, garantendo una parentesi di spiccato caldo estivo che sta spingendo la colonnina di mercurio verso valori decisamente elevati. I rilevamenti ufficiali registrati alle ore 13:15 mostrano picchi roventi nelle conche e vallate interne siciliane, con ben +38°C ad Agrigento, +36°C a Catania e Lentini, +35°C a Siracusa, e +34°C a Palermo, Messina, Ragusa, Milazzo e Partinico. Il caldo si fa sentire anche nelle zone collinari con +33°C ad Enna, Barcellona Pozzo di Gotto, Bagheria e Castellammare del Golfo, toccando i +32°C a Trapani ed Acireale e i +31°C a Capo d’Orlando e Marsala. In territorio calabrese si registrano picchi altrettanto impressionanti nell’entroterra, con +38°C a Castrovillari, +36°C a Cosenza e +35°C a Corigliano Calabro. Sulle fasce costiere e collinari calabresi il clima si mantiene caldo ma mitigato dalle brezze, con +33°C a Reggio Calabria, +32°C a Catanzaro, +31°C a Crotone, +30°C a Lamezia Terme e +29°C a Vibo Valentia.

I temporali pomeridiani di oggi: instabilità convettiva ancora isolata alle zone interne

Nonostante il grande soleggiamento lungo i litorali, il profilo termico in quota favorisce anche nel pomeriggio odierno la formazione dei consueti temporali pomeridiani ad evoluzione convettiva. Il riscaldamento del suolo nelle ore centrali del giorno innesca la risalita di masse d’aria calda che, impattando con correnti più fresche alle quote superiori, generano imponenti cumulonembi a sviluppo verticale. Tuttavia, la fenomenologia di questo mercoledì risulta sovrapponibile a quella dei giorni scorsi: si tratta di temporali intensi ma strettamente circoscritti, fortemente isolati ai rilievi montuosi dell’Appennino calabrese, dell’Etna, dei Nebrodi e dei Monti Sicani, senza la capacità di raggiungere le adiacenti pianure o la linea di costa.

La svolta da domani a Ferragosto: temporali in aumento e calo termico di 3-4°C

Lo scenario meteorologico per l’estremo Meridione inizierà a cambiare in modo molto più serio e marcato a partire da domani, giovedì 13 agosto. L’ulteriore cedimento del campo barico aprirà la strada a una progressiva escalation dell’instabilità atmosferica, con nuclei temporaleschi sempre più numerosi ed estesi. Dopodomani, venerdì 14 agosto, i temporali si faranno particolarmente violenti e saranno accompagnati da un primo generale abbassamento delle temperature. Nella giornata di sabato 15 agosto, per il weekend di Ferragosto, si concretizzerà un piacevole calo termico compreso tra i 3°C e i 4°C rispetto ai valori odierni. Si continuerà a vivere la stagione estiva ma in un contesto nettamente più mite, temperato e respirabile. Contestualmente, la fenomenologia convettiva raggiungerà la sua fase più acuta, con forti temporali pronti a compiere frequenti ed estesi sconfinamenti dalle montagne verso le pianure e le principali località balneari costiere.

La prossima settimana e le insidie per il finale d’estate al Meridione

Guardando oltre il fine settimana di Ferragosto, la tendenza a medio termine evidenzia un importante cambio di passo su scala continentale. Mentre al Centro-Nord è ormai confermato l’arrivo di una dirompente tempesta atlantica destinata a porre una vera e propria pietra tombale sul caldo e sull’estate, per la Calabria e la Sicilia i dettagli della prossima settimana rimangono ancora incerti. L’evoluzione precisa è ancora in fase di definizione, ma si prospetta comunque l’arrivo di un maltempo più serio e strutturato, accompagnato da una contrazione delle temperature ancora più significativa. Storicamente l’estate al Sud dimostra una forte tenacia, prolungandosi spesso e volentieri per gran parte del mese di settembre; tuttavia, poiché quest’anno la bella stagione è iniziata con notevole anticipo ed energia, la rottura stagionale potrebbe manifestarsi prima del previsto anche sulle regioni meridionali, suggerendo massima attenzione per i prossimi aggiornamenti.

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