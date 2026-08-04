Allerta Meteo Calabria e Sicilia: il caldo continua senza eccessi, ma attenzione ai forti temporali in agguato già nei prossimi giorni. Le date a rischio pioggia

I dati ufficiali rilevati dalle stazioni meteorologiche smentiscono categoricamente l’allarmismo dei soliti media catastrofisti riguardo a un’ennesima estate apocalittica. In Calabria e Sicilia, la giornata odierna si inserisce pienamente nei binari della normale climatologia di inizio agosto. Lungo le fasce costiere le brezze marine svolgono un lavoro fondamentale nel contenere la colonnina di mercurio: registriamo infatti +33°C a Palermo, +32°C a Catania e Siracusa, mentre Reggio Calabria si ferma a +31°C. Soltanto nelle aree interne e lontane dal mare si toccano valori più elevati, con +37°C a Cosenza e +36°C a Caltanissetta, cifre assolutamente fisiologiche per il solleone mediterraneo e del tutto lontane dai picchi superiori ai +40°C o +42°C che si verificano storicamente durante le vere e severe ondate di caldo che flagellano il Mezzogiorno. Nessun record infranto, dunque, ma solo una classica estate del Sud vissuta senza eccessi straordinari.

Giovedì 6 agosto: scatta l’allerta meteo per forti temporali in Calabria e Sicilia

L’attenzione degli esperti deve invece concentrarsi sull’imminente e drastico cambio di circolazione atmosferica. L’anticiclone sta rapidamente perdendo colpi e la rottura stagionale si manifesterà con forza a partire da giovedì 6 agosto, la giornata clou per il maltempo al Sud. L’ingresso di una goccia fredda in quota posizionata nel Tirreno innescherà una forte allerta meteo per contrasti termici davvero esplosivi. Sin dalle primissime ore del mattino si assisterà alla formazione di temporali intensi sia in Sicilia che in Calabria, con particolare virulenza nelle zone interne appenniniche, sui rilievi della Sila, delle Serre, dell’Aspromonte, dei Madonie e dei Nebrodi, con frequenti sconfinamenti verso le aree costiere tirreniche e ioniche. Si rischiano localmente veri e propri nubifragi, accompagnati da violente grandinate e improvvisi colpi di vento, a conferma di un impianto barico ormai del tutto compromesso.

Il weekend del calo termico: la rinfrescata tra sabato 8 e domenica 9 agosto

Oltre al severo maltempo, il fine settimana vedrà l’arrivo della ventilazione fresca continentale. Tra la giornata di sabato 8 agosto e la mattinata di domenica 9 agosto, il calo termico si concretizzerà in modo evidente anche tra Calabria e Sicilia. Rispetto al Nord Italia, dove le temperature crolleranno di 6-8°C, sulle nostre regioni meridionali la contrazione dei valori sarà più contenuta, nell’ordine dei 3-4°C. Questa differenza non dipende da una mancata irruzione di aria fresca, ma dal fatto che l’estremo Sud si trovava ai margini dei picchi più caldi e partiva da valori di partenza già nettamente più bassi. L’isoterma di +20°C a 850hPa abbandonerà la Calabria e la Sicilia settentrionale, ritirandosi verso il Mar Ionio. Le temperature massime scenderanno quasi ovunque al di sotto dei +32°C, regalandoci un clima decisamente mite, ventilato e godibile.

Nessun ritorno del caldo africano: instabilità diffusa per tutta la prossima settimana

Le proiezioni dei principali centri di calcolo spazzano via le notizie infondate su una presunta nuova fiammata dell’anticiclone africano per la prossima settimana. L’alta pressione di matrice subtropicale resterà infatti confinata nel Nord Africa, lasciando il bacino centrale del Mediterraneo scoperto e privo di protezione. Di conseguenza, non assisteremo a nessun ritorno del caldo opprimente; al contrario, le temperature rimarranno stazionarie su valori estremamente gradevoli e perfettamente in linea con la media del periodo. La seconda settimana di agosto sarà caratterizzata da una spiccata instabilità atmosferica, con la formazione quotidiana di rovesci convettivi e temporali pomeridiani che colpiranno a più riprese i settori interni calabresi e siciliani, garantendo una continua ventilazione e frequenti pause rinfrescanti.

Tendenza per Ferragosto: l’ipotesi di un anticipo autunnale al Sud

Spingendo lo sguardo oltre il breve termine, i modelli a lungo termine continuano a mostrare dinamiche di assoluto interesse a ridosso e subito dopo il giorno di Ferragosto. Sebbene serva la dovuta cautela dovuta alla distanza temporale, la tendenza generale inquadra il possibile sblocco della porta atlantica con l’ingresso di profonde cavità depressionarie oceaniche verso il Mediterraneo. Questo scenario potrebbe spalancare le porte a un precoce anticipo d’autunno, con un ulteriore e netto abbassamento delle temperature e una fase di maltempo ancora più strutturata. La stagione estiva in Calabria e Sicilia sembra dunque incanalata verso una seconda parte di agosto all’insegna della normalità e della dinamicità meteo, lasciando alle spalle le angosce ingiustificate dei catastrofisti per fare spazio alla reale evoluzione del tempo.

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