Allerta Meteo Calabria e Sicilia: forti temporali in atto, il cielo si oscura sullo Stretto. Piove a Taormina, Ragusa e sulle colline di Reggio | LIVE

La domenica del 9 agosto 2026 verrà ricordata per una spaventosa ed imponente eruzione convettiva che sta letteralmente paralizzando il clima estivo di Calabria e Sicilia. Nel cuore di questo pomeriggio, imponenti sistemi temporaleschi a sviluppo verticale si sono formati lungo i rilievi montuosi interni, per poi espandersi a vista d’occhio verso le fasce costiere. Lo scenario più impressionante si registra nell’area dello Stretto di Messina, dove un gigantesco muro di nubi nere ha oscurato completamente il sole. Tra la provincia di Messina e quella di Reggio Calabria, oltre un milione di persone e decine di migliaia di bagnanti affollati sulle spiagge più rinomate d’Italia si trovano improvvisamente sotto cieli plumbei, tra tuoni cupi ed imminenti rovesci. L’allerta meteo entra nel suo momento più acuto, accompagnata da un immediato refrigerio che sta spazzando via l’afa della prima parte di agosto.

Sicilia sotto l’attacco dei super temporali: nubifragio da 71mm sugli Iblei e buio pesto tra Etna e Nebrodi

La Sicilia è l’epicentro assoluto dei super temporali più violenti del pomeriggio. Un’estesa cella temporalesca ad elevata energia ha preso di mira l’altopiano dei Monti Iblei, dove si è verificata una vera e propria bomba d’acqua: i dati pluviometrici ufficiali indicano un accumulo straordinario di ben 71mm di pioggia a Grammichele, accompagnati da 21mm alla diga Ragoleto e 3mm a Ragusa. Contemporaneamente, un mostruoso complesso di temporali intensi si è posizionato a cavallo del comprensorio montuoso tra Etna, Peloritani e Nebrodi, scaricando piogge torrenziali e riducendo la visibilità al minimo. Le stazioni registrano 26mm di pioggia al Rifugio Sapienza, 25mm a Floresta, 14mm a Graniti, 13mm a Roccafiorita, 12mm sul Monte Colla, 9mm a Montagna Grande, 8mm a Mandanici, 7mm a Santa Domenica Vittoria, Rimiti ed Antillo, 6mm a Piano Provenzana, 4mm a Mastrostefano, 3mm a Pagliara e Maniace, e 1mm fino a Taormina.

Calabria, l’incredibile record della Sila e i rovesci in Aspromonte: tuoni udibili a Reggio

In Calabria la situazione meteorologica evidenzia una dinamica di eccezionale ed insolita continuità temporalesca. Sul massiccio della Sila si registra l’ottavo giorno di pioggia su nove, una sequenza rarissima per la prima decade di agosto, causata dalla totale assenza dell’anticiclone africano e da una lacuna barica permanente in quota. I rilevamenti indicano 13mm a Villaggio Mancuso, 10mm a Carlopoli e 7mm a Soveria Simeri. Celle convettive isolate ma estremamente vigorose si sono sviluppate lungo la dorsale delle Serre, toccando Martone con 5mm, mentre in Aspromonte la pioggia ha invaso i settori collinari ed interni del reggino. Si misurano 8mm a Cardeto, 5mm a Roccaforte del Greco e 2mm a Bagaladi, con rumorosi rombi di tuono percepiti distintamente in centro città a Reggio Calabria.

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