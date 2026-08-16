Allerta Meteo Calabria e Sicilia: forte maltempo e crollo termico tra martedì 18 e mercoledì 19 Agosto, poi torna il caldo con tanta sabbia del Sahara

Nel corso del pomeriggio di oggi, domenica 16 agosto 2026, il profilo atmosferico di Calabria e Sicilia conferma l’assenza di qualsiasi protezione anticiclonica. Nell’isola si registrano temporali intensi attorno al comparto dei Monti Iblei, con nubifragi che stanno sferzando le zone di Rosolini, Noto ed Avola, mantenendo la temperatura a Siracusa su un valore mite di appena +29°C in pieno giorno, mentre Palermo, Catania, Messina e Trapani toccano i +32°C. In territorio calabrese si segnalano +31°C a Reggio Calabria e +30°C a Crotone, con piogge battenti che continuano a martellare l’area di Catanzaro. Per la Presila catanzarese si tratta del quattordicesimo giorno di pioggia su sedici in questo incredibile mese di agosto, un dato d’impatto storico condito da una costante turbolenza convettiva.

Allerta Meteo Martedì 18 e Mercoledì 19 agosto: l’impatto del fronte freddo con tempeste e crollo termico

L’instabilità pomeridiana di questi giorni rappresenta soltanto l’incipit di una fase di meteo estremo ben più severa. Tra la giornata di martedì 18 agosto e quella di mercoledì 19 agosto, l’affondo di una profonda colata d’aria fresca continentale penetrerà nel bacino del Basso Tirreno, scatenando una violenta rotta temporalesca tra Calabria e Sicilia. L’impatto tra l’aria fredda in quota e la superficie marina surriscaldata innescherà tempeste, trombe marine, grandinate e un concreto rischio alluvioni lungo i settori tirrenici e le aree interne montuose. Contestualmente si assisterà a un vertiginoso crollo termico, con le temperature che precipiteranno nell’ordine di 6-8°C in poche ore, portando un clima frizzante, ventilato e nettamente al di sotto delle medie del periodo su ambedue le regioni.

La svolta dal 20-21 agosto: torna il caldo estivo con lo Scirocco e la sabbia del Sahara

A partire da giovedì 20 e venerdì 21 agosto, la mappa sinottica dell’Europa determinerà una netta spaccatura dell’Italia in due tronconi meteorologici completamente opposti. Mentre il Nord Italia verrà travolto da piogge alluvionali e da un precocissimo autunno, Calabria e Sicilia saranno investite da un imponente richiamo caldo prefrontale attivato dall’affondo della saccatura atlantica sulla Penisola Iberica. Le correnti disposte dai quadranti meridionali richiameranno masse d’aria calda direttamente dall’entroterra nord-africano. Si assisterà dunque al ritorno del caldo estivo, accompagnato da impetuosi venti di Scirocco, cieli resi giallastri da ingenti concentrazioni di sabbia del Sahara in sospensione e mari molto mossi. L’estate meridionale ruggirà ancora, regalandosi un prolungamento di calura in un contesto atmosferico decisamente perturbato sul resto della Penisola.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche di Sud Italia, Calabria e Sicilia: