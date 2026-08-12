Alessia Marcuzzi pazza di Reggio Calabria: raffica di storie Instagram tra mare cristallino e sapori dello Stretto | FOTO

Alessia Marcuzzi sembra essersi letteralmente innamorata di Reggio Calabria e dello Stretto. La popolare conduttrice televisiva sta dedicando numerose storie sul proprio profilo Instagram alla permanenza sulla costa reggina, mostrando ai suoi follower il mare, i panorami e alcuni momenti di relax trascorsi durante queste giornate d’agosto. Una vera e propria sequenza di immagini che sta trasformando il suo soggiorno in una vetrina social per il territorio. La Marcuzzi riprende il mare dello Stretto, si concede momenti in spiaggia e mostra con entusiasmo ciò che vede davanti ai propri occhi, facendo arrivare attraverso Instagram scorci della Calabria a un pubblico vastissimo.

Il selfie davanti allo Stretto: “che belloooo”

Tra le immagini condivise dalla conduttrice ce n’è una particolarmente suggestiva. Alessia Marcuzzi, in costume verde e con i capelli raccolti, si fotografa con gli occhi chiusi davanti al mare, mentre sullo sfondo si apre il panorama dello Stretto di Messina. A raccontare il suo stato d’animo bastano le poche parole aggiunte alla storia: “Che belloooo”. Un’espressione spontanea che sintetizza l’entusiasmo manifestato dalla conduttrice durante la permanenza reggina. In un’altra storia Marcuzzi si mostra invece distesa al sole, ancora con lo stesso costume, durante una giornata trascorsa in completo relax sulla costa. Mare, sole e spiaggia diventano così protagonisti di un racconto social continuo della sua esperienza in Calabria.

Il mare trasparente di Reggio Calabria protagonista sui social

Ma è soprattutto il mare di Reggio Calabria ad avere conquistato Alessia Marcuzzi. Una delle storie pubblicate è interamente dedicata all’acqua dello Stretto: la conduttrice inquadra il fondale perfettamente visibile attraverso un’acqua limpida e trasparente, mentre in lontananza si distingue nitidamente la costa siciliana. Marcuzzi ha accompagnato l’immagine con la geolocalizzazione “Reggio di Calabria”, portando così direttamente il nome della città davanti alla sua enorme platea social. Non si tratta quindi di una singola fotografia pubblicata quasi per caso. La conduttrice sta realizzando tante storie Instagram da Reggio Calabria, raccontando diversi aspetti della giornata e soffermandosi ripetutamente sulla bellezza del paesaggio dello Stretto.

Alessia Marcuzzi conquistata anche dal latte di mandorla

Nel racconto social non poteva mancare un riferimento ai sapori tipici di queste latitudini. In un’altra storia compare infatti un bicchiere di latte di mandorla, fotografato con la spiaggia e il mare sullo sfondo. Anche in questo caso il commento della Marcuzzi lascia poco spazio alle interpretazioni: “Il latte di mandorla più buono del mondoooo”. Un’altra dichiarazione entusiasta che si aggiunge alle numerose manifestazioni di apprezzamento per la permanenza sullo Stretto. La giornata raccontata su Instagram assume così i contorni di un piccolo diario estivo: dal bagno e dal relax sotto il sole alla contemplazione del panorama, fino alla scoperta dei sapori locali.

Da Reggio Calabria a Villa San Giovanni, lo Stretto conquista Alessia Marcuzzi

Il soggiorno ha interessato anche Villa San Giovanni. Il filo conduttore resta però sempre lo stesso: il fascino dello Stretto e di quel tratto di costa nel quale Calabria e Sicilia sembrano quasi toccarsi. La presenza di Alessia Marcuzzi diventa così una significativa occasione di promozione spontanea per Reggio Calabria. Non attraverso una campagna pubblicitaria costruita a tavolino, ma grazie alle immagini pubblicate direttamente da una protagonista molto conosciuta della televisione e dello spettacolo italiano. E proprio la quantità delle storie dedicate al territorio rende ancora più evidente il suo entusiasmo. Reggio Calabria, il mare dello Stretto, la spiaggia, l’acqua cristallina e il latte di mandorla stanno accompagnando il racconto delle sue vacanze sui social, regalando alla città e alla sua costa una vetrina nazionale particolarmente suggestiva.