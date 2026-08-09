Alberto Vitaro porta al Vinitaly Reggio Calabria lo “Zabaione del Sud”

Il maestro gelatiere Alberto Vitaro, dell’Alta Cremeria Vitaro, premiata con i Tre Coni del Gambero Rosso, ha partecipato alla prima edizione a Reggio Calabria di Vinitaly and the City – Calabria in Wine, sul Lungomare Falcomatà. Vitaro, maestro Conpait, ha portato alla manifestazione lo “Zabaione del Sud”, una creazione che unisce il gelato allo zabaione al Chiarello di Cirella, massa di cacao e peperoncino, proponendo attraverso il gelato artigianale un racconto dei sapori e delle eccellenze della Calabria.

La partecipazione a Vinitaly and the City rappresenta per Vitaro un’ulteriore occasione per valorizzare il territorio attraverso ricerca, tecnica e selezione delle materie prime. Alta Cremeria Vitaro, insignita dei Tre Coni del Gambero Rosso, è tra le realtà calabresi che hanno raggiunto il massimo riconoscimento assegnato dalla Guida Gelaterie d’Italia.

La presenza a Reggio Calabria arriva inoltre a pochi giorni dal conferimento a Vitaro del premio “Il Gusto dell’Eccellenza”, ricevuto a Corigliano-Rossano per il suo percorso professionale nel mondo della gelateria e della pasticceria e per l’attenzione alla valorizzazione delle eccellenze del territorio.