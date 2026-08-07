Alberta Nesci eletta presidente del Consorzio Terre di Reggio Calabria, Copagri: “ha vinto la meritocrazia”

Alberta Nesci è la nuova presidente del Consorzio dei vini Terre di Reggio Calabria. A commentare positivamente l’elezione è il presidente regionale della Confederazione Produttori Agricoli della Calabria, Francesco Macrì, che individua nella scelta della nuova guida del Consorzio un riconoscimento fondato sull’esperienza e sui risultati maturati nel settore. “Non poteva esserci scelta migliore”, afferma Macrì. Il presidente di Copagri Calabria aggiunge: “Una scelta azzeccata – puntualizza il presidente Macrì – ponderata, basata solidamente sulla meritocrazia. Ecco il criterio adottato: il merito conquistato sul campo, che deve fare da guida sempre, per essere all’altezza delle sfide che ci attendono fin da subito”.

Macrì mette in evidenza le capacità imprenditoriali della baronessa Alberta Nesci, richiamando il percorso costruito negli anni nel comparto vitivinicolo. “lo dimostra la sua storia caratterizzata dal binomio intraprendenza e innovazione, con immediate, elastiche, azioni correttive quando esigenze contingenti le impongono per raggiungere i target più elevati”. Il presidente regionale di Copagri sottolinea inoltre il possibile contributo della nuova presidente alla crescita e alla valorizzazione delle produzioni vitivinicole del territorio reggino. “la sua passione imprenditoriale darà presto frutti tangibili per esaltare ulteriormente le eccellenze vitivinicole reggine. Già il prestigioso Premio Betti che Alberta Nesci ha ricevuto al Vinitaly 2025, dimostra, qualora c’è ne fosse stato bisogno, la sua valenza professionale e il formidabile contributo alla crescita del vino calabrese”.

Macrì conclude ribadendo il sostegno della Confederazione alla nuova guida del Consorzio Terre di Reggio Calabria: “la Confederazione Produttori Agricoli della Calabria, con tutte le sue forze, è a fianco della neo presidente Alberta Nesci nelle sfide che immancabilmente richiede un comparto così delicato e determinante per il Paese”.