Al via la XVIII edizione della Festa medievale a San Giorgio Morgeto | INFO

Nei giorni del 12 e 13 agosto San Giorgio Morgeto rivitalizza le vie dell’intero borgo con l’ormai consueta Festa medievale. L’evento è oramai arrivato alla diciottesima edizione diventando una garanzia per l’estate della Piana di Gioia Tauro. L’apertura della fiera e stand gastronomici è fissata alle ore 19.00. Alle 21.30, nella piazza centrale, arriverà il corteo storico in cui sarà rievocata la concessione del feudo e del titolo baronale alla nobile famiglia napoletana dei Caracciolo, da parte della regina Giovanna I d’Angiò, intorno alla metà del XIV.

Inoltre, le intere serate saranno allietate da un’esposizione di armi medievali e numerosi artisti che allieteranno i vicoli, tra cui: sbandieratori, giocolieri, mangiafuoco, attori, musicisti e artigiani. Insomma, una due giorni che è molto di più di una semplice rievocazione, ma un vero e proprio tuffo nel passato. Il 12 e 13 agosto San Giorgio Morgeto si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto dove storia e identità si fonderanno sotto gli occhi dei presenti.