Akademia Sant’Anna, il 17 agosto parte la stagione 2026/27: raduno a Messina e primo allenamento al PalaTracuzzi

L’attesa è ormai agli sgoccioli per Akademia Sant’Anna. Dopo un’estate dedicata alla costruzione del nuovo roster, alle presentazioni e alla programmazione della stagione, il club messinese è pronto a tornare in palestra e a dare ufficialmente il via alla stagione 2026/27. Il primo appuntamento è fissato per lunedì 17 agosto, quando le atlete raggiungeranno Messina per il raduno che segnerà l’inizio della nuova avventura delle SuperGirls. L’arrivo dell’intero gruppo è previsto entro la mezzanotte a Palazzo Monopolio, nuovissima struttura che ospiterà le giocatrici e che sarà inaugurata proprio in occasione dell’arrivo della squadra.

Palazzo Monopolio è stato recentemente ristrutturato da Gaetano Vecchio, imprenditore, grande appassionato di pallavolo e vicino ad Akademia Sant’Anna non soltanto come partner del club, ma anche come amico della famiglia giallorossa. Una vicinanza costruita sulla condivisione di valori che trova adesso un ulteriore punto d’incontro all’inizio della nuova stagione. La struttura non rappresenterà quindi soltanto una soluzione logistica, ma anche il luogo dal quale partirà simbolicamente il nuovo percorso di Akademia: una squadra che arriva a Messina e trova ad attenderla chi ha scelto di accompagnare e sostenere il progetto del club.

Il 18 agosto il primo allenamento della nuova Akademia

La stagione entrerà nel vivo già nella mattinata di martedì 18 agosto, quando squadra, staff e società si ritroveranno al PalaTracuzzi per una breve riunione che rappresenterà il primo momento ufficiale di incontro. Subito dopo prenderanno il via le attività programmate in vista dell’inizio della preparazione. Le giocatrici saranno suddivise in gruppi e impegnate nelle prove dell’abbigliamento tecnico, nelle rilevazioni antropometriche e della composizione corporea e nella predisposizione delle rispettive cartelle cliniche. Conclusa questa prima fase arriverà il momento più atteso: il primo allenamento della stagione 2026/27.

Le prime settimane di preparazione si svolgeranno al PalaTracuzzi, dove Akademia alternerà le proprie sessioni con quelle della formazione cittadina della Basket School Messina. Saranno giornate dedicate alla costruzione del gruppo, alla condizione atletica e ai primi meccanismi tecnici e tattici sui quali coach Leo Barbieri e il suo staff inizieranno a lavorare in vista degli appuntamenti ufficiali.

Costantino: “Dal 17 agosto inizierà invece a esistere davvero”

Per il presidente Fabrizio Costantino, il raduno rappresenterà soprattutto il momento in cui il progetto costruito durante i mesi estivi prenderà concretamente forma. “Il raduno ha sempre un sapore particolare: fino a quel momento una squadra esiste nei programmi, nelle idee, nelle scelte che abbiamo fatto durante l’estate. Dal 17 agosto inizierà invece a esistere davvero. Sono curioso di vedere queste ragazze insieme, di osservarle conoscersi e cominciare a costruire quei legami che, nel corso di una stagione, possono diventare importanti quanto gli aspetti tecnici”.

Il presidente sottolinea poi uno degli elementi sui quali Akademia ha maggiormente puntato nella costruzione del nuovo roster. “Abbiamo scelto un gruppo molto giovane che vogliamo porti entusiasmo, coraggio, fame e anche un pizzico di incoscienza. Abbiamo cercato ragazze che avessero qualcosa da dimostrare e credo che questa possa diventare una delle caratteristiche più belle della nuova Akademia”.

Infine, lo sguardo si sposta inevitabilmente sul campo e sull’inizio del lavoro quotidiano. “Poi, parlerà il campo, come è giusto che sia. Noi abbiamo cercato di mettere squadra e staff nelle condizioni migliori per lavorare e adesso inizia la parte che aspettavamo tutti. Non vedo l’ora di entrare in palestra e vedere il primo pallone volare sopra la rete. In quel momento capiremo che siamo ripartiti davvero”.

Tre test prima del campionato: Tonno Callipo, Marsala e il torneo di Agrigento

È già stato definito anche il programma degli appuntamenti che accompagneranno Akademia nella seconda parte della preparazione e consentiranno allo staff tecnico di verificare progressivamente il lavoro svolto in palestra. Il primo test è fissato per sabato 12 settembre, quando le SuperGirls sosterranno al PalaRescifina un allenamento congiunto con la Tonno Callipo. Sarà la prima occasione per trasferire sul campo il lavoro delle settimane precedenti e iniziare a misurare condizione, intesa e progressi di un gruppo totalmente rinnovato.

Una settimana più tardi, sabato 19 settembre, Akademia sarà invece di scena a Palermo, al PalaOreto, per un confronto con Marsala Volley. Sarà anche un primo assaggio stagionale dei match tutti siciliani che torneranno poi nel corso della Regular Season. Il percorso di avvicinamento al campionato entrerà quindi nella sua fase più intensa giovedì 24 e venerdì 25 settembre ad Agrigento, dove Akademia parteciperà alla quarta edizione del Torneo “Pietro Murania”. Quattro le formazioni protagoniste: Akademia Sant’Anna, Marsala Volley, Tonno Callipo e GYM Volley Lussemburgo. La presenza della formazione del Granducato, impegnata nella stagione 2026/27 anche nelle competizioni europee, darà respiro internazionale a un appuntamento che offrirà alle SuperGirls un confronto di particolare interesse tecnico nella fase conclusiva della preparazione.

Le due giornate agrigentine rappresenteranno uno degli ultimi e più impegnativi banchi di prova prima dell’inizio delle gare ufficiali, consentendo a Barbieri e al suo staff di alzare il ritmo e raccogliere indicazioni sullo stato di crescita della squadra quando l’esordio sarà ormai alle porte.

Concluso il torneo, il conto alla rovescia porterà direttamente alla Serie A2 Fineco. Il 4 ottobre, nella Capitale, Akademia Sant’Anna farà il proprio esordio sul campo della Ferraro SMI Roma Volley. Sette giorni più tardi, l’11 ottobre, sarà invece il PalaRescifina a riaprire le porte al campionato per la prima gara casalinga contro il Club Italia. Prima di pensare a Roma, però, la data cerchiata in rosso resta quella del 17 agosto: il giorno in cui le nuove SuperGirls arriveranno a Messina, si ritroveranno per la prima volta e inizieranno concretamente a diventare una squadra. La stagione 2026/27 di Akademia Sant’Anna è pronta a cominciare.