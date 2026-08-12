Akademia Sant’Anna: cinque sparring partner al fianco delle SuperGirls

Una squadra si costruisce anche lontano dai riflettori, nella quotidianità della palestra, tra palloni ripetuti centinaia di volte, esercitazioni e dettagli sui quali lavorare giorno dopo giorno. Nel percorso che accompagnerà le SuperGirls verso il campionato di Serie A2 2026/27 ci sarà anche il contributo degli sparring partner, chiamati a supportare coach Leo Barbieri e il suo staff nel lavoro tecnico sul campo. Saranno cinque: Gianluigi Gogliandolo, Federico Bonaccorso, Santi Cavallaro, Simone Cavallaro e Marco Tomaselli.

Una new entry e quattro conferme che garantiranno presenza, disponibilità e qualità durante le sessioni di allenamento, contribuendo a creare quelle condizioni di intensità e competitività indispensabili nel lavoro quotidiano di una formazione di Serie A.

Gogliandolo, una nuova avventura

La novità della stagione è Gianluigi Gogliandolo, pronto a vivere per la prima volta dall’interno la realtà di Akademia Sant’Anna.

“Accolgo questa opportunità con grande entusiasmo e con un pizzico di emozione. Entrare a far parte di una realtà importante come Akademia e poter lavorare in un contesto prestigioso come la Serie A2 rappresenta per me una grande soddisfazione e, allo stesso tempo, l’inizio di un nuovo percorso che voglio vivere al massimo. Ringrazio il Presidente, l’allenatore e tutto lo staff tecnico e dirigenziale per la fiducia che hanno riposto in me. Sono orgoglioso di questa possibilità e non vedo l’ora di mettermi a disposizione della squadra, con serietà, impegno e tanta voglia di dare il mio contributo”.

Bonaccorso: “Pronto a dare il 100%”

Per Federico Bonaccorso sarà invece una conferma e un’altra stagione da vivere al servizio del gruppo e dello staff tecnico.

“Sono felicissimo e orgoglioso di iniziare questa avventura. Ruoli come questo richiedono tanta dedizione e costanza: sarò a completa disposizione delle ragazze e dello staff, pronto a spingere al massimo in ogni singolo allenamento. Sarà una grande stagione e sono pronto a dare il 100%”.

Santi Cavallaro, un legame che va oltre la palestra

Particolare il percorso di Santi Cavallaro, che ha sviluppato negli ultimi due anni un rapporto sempre più articolato con Akademia Sant’Anna, tra campo e attività extra-sportive.

“A volte un percorso prende strade che non avevi previsto e Akademia, per me, è stata proprio questo. In questi due anni ho avuto l’opportunità di viverla da atleta a fianco dello staff tecnico, ma anche di mettermi in gioco in diversi ruoli e di contribuire a progetti e attività della società, alcuni dei quali legati anche al mio percorso universitario, da poco concluso. Ho cercato di esserci sempre, con disponibilità e curiosità, facendomi trovare pronto ogni volta che c’era qualcosa da fare o da costruire, dentro o fuori dal campo”.

Un rapporto destinato a proseguire, seppure compatibilmente con i nuovi impegni professionali.

“Ringrazio Fabrizio Costantino per la stima e la fiducia che ha riposto in me, sia come persona che come atleta. Anche se la distanza e gli impegni lavorativi non mi permetteranno di essere sempre presente, continuerò a dare il mio contributo ogni volta che sarà possibile”.

Simone Cavallaro: “Portare valore a una realtà di Serie A è motivo di grande soddisfazione”

Continuità anche per Simone Cavallaro, che sottolinea proprio il valore del lavoro svolto quotidianamente al fianco delle SuperGirls.

“Sono entusiasta di dare continuità a questo legame con Akademia Sant’Anna. È sempre uno stimolo mettersi al servizio dello staff tecnico e dare supporto alle ragazze in campo per alzare il livello dell’allenamento. Portare valore a una realtà di Serie A qui a Messina è motivo di grande soddisfazione”.

Tomaselli, ancora al servizio delle SuperGirls

Conferma anche per Marco Tomaselli, che continuerà a mettere il proprio contributo a disposizione dello staff tecnico nel corso della stagione.

“Essere confermato per un’altra stagione significa sapere che il lavoro svolto è stato apprezzato e questo, naturalmente, fa molto piacere. Allenarsi ogni giorno in un contesto di Serie A2 è un’opportunità che dà tanto anche a noi: ti obbliga a tenere alta l’attenzione, a migliorarti e a confrontarti continuamente con un livello importante. Il nostro è un ruolo magari poco visibile dall’esterno, ma sappiamo quanto possa essere utile nel lavoro quotidiano. Riparto con ancora più motivazioni e con la voglia di vivere pienamente questa nuova stagione insieme ad Akademia”.

Cinque percorsi differenti, un unico compito: contribuire, allenamento dopo allenamento, alla crescita della squadra.

Un lavoro spesso lontano dalla ribalta della domenica, ma che proprio nella quotidianità della palestra assume un valore prezioso. Perché dietro ogni pallone giocato in partita ce ne sono centinaia giocati durante la settimana. E dietro le SuperGirls che scenderanno in campo, ci sarà anche una squadra nella squadra pronta a farle allenare ogni giorno un po’ più forte.