AirBadminton, la Tycke Sport rappresenterà la Calabria ai Campionati italiani 2026

Un risultato storico per lo sport calabrese e per una società giovane ma già protagonista. La Tycke Sport, realtà che unisce Badminton Lamezia e Crotone, scenderà in campo il 5 e 6 settembre 2026 al Lido Italia di Palermo, in via Messina Marine 630, per rappresentare la Calabria ai Campionati italiani di AirBadminton 2026. Un traguardo di grande prestigio raggiunto a meno di un anno dal primo passo nel mondo delle competizioni agonistiche. La formazione calabrese sarà infatti la squadra chiamata a difendere i colori della regione nella massima rassegna nazionale della disciplina, dopo aver conquistato il titolo di campione regionale.

La Tycke Sport si presenterà a Palermo con grande entusiasmo e consapevolezza del livello della competizione. La squadra calabrese affronterà alcune delle realtà più importanti del panorama nazionale dell’AirBadminton, tra cui club già affermati e protagonisti ai massimi livelli.

Piume d’Argento (Sicilia): club campione d’Italia in Serie A;

club campione d’Italia in Serie A; BC Milano (Lombardia): storica potenza del badminton italiano e riferimento del Nord;

storica potenza del badminton italiano e riferimento del Nord; Città di Palermo (Sicilia): solida realtà locale pronta a competere ad alto livello;

solida realtà locale pronta a competere ad alto livello; Sport Experience Ideas (Puglia): società emergente, dinamica e preparata.

Per la formazione calabrese il risultato finale non sarà l’unico elemento importante: l’obiettivo sarà soprattutto vivere un’esperienza di crescita confrontandosi con atleti e società di primo piano.

Le formazioni ufficiali della Tycke Sport

La società ha ufficializzato le due squadre che rappresenteranno la Calabria sulla sabbia di Palermo.

Tycke Sport MAN (Triplo Maschile): Shariar Rahman, Anwar Hossan, Alessio Cimino.

Shariar Rahman, Anwar Hossan, Alessio Cimino. Tycke Sport KINETIC (Triplo Misto): Shariar Rahman, Anwar Hossan, Benedetta Andricciola.

Un percorso reso possibile, secondo la società, dal lavoro quotidiano di squadra, dalla visione dei dirigenti e dal sostegno dei partner che hanno deciso di accompagnare il progetto sportivo.

Il programma del weekend a Palermo

Il programma della manifestazione prevede due giornate intense di gare, con il via ufficiale fissato per sabato 5 settembre.

Sabato 5 settembre: ore 10:30 briefing tecnico, ore 11:00 inizio delle gare.

ore 10:30 briefing tecnico, ore 11:00 inizio delle gare. Domenica 6 settembre: dalle ore 9:00 semifinali e finali, seguite dalla cerimonia di premiazione.

L’obiettivo: fare esperienza e conquistare un posto tra le grandi

La Tycke Sport arriva all’appuntamento nazionale senza nascondere la difficoltà della sfida, ma con la volontà di giocarsi ogni punto e sfruttare al massimo questa occasione. La società sottolinea infatti di non partire con la presunzione di puntare alla vittoria finale, ma con la voglia di misurarsi contro avversari di altissimo livello e continuare il proprio percorso di crescita. La competizione avrà inoltre un’importante posta in palio: le squadre vincitrici e, successivamente, le migliori classificate in base alla graduatoria finale potranno ottenere la qualificazione ai Campionati europei di AirBadminton, in programma a Olimpia, in Grecia, dal 14 al 16 ottobre.

Per la rappresentativa calabrese, però, la soddisfazione è già enorme: poter affrontare sul campo le squadre che si contenderanno un posto per la competizione europea rappresenta un traguardo di grande valore. La Tycke Sport si prepara così a vivere una nuova pagina della propria storia sportiva, con l’obiettivo di portare in alto il nome della Calabria nel panorama nazionale dell’AirBadminton.