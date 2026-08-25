Agrobiodiversità e turismo sostenibile, Messina costruisce nuovi itinerari con il progetto europeo INSPIRE

Valorizzare le eccellenze agricole, tutelare le tradizioni locali e trasformare il patrimonio del territorio in nuove opportunità di turismo sostenibile. È questo l’obiettivo al centro del percorso avviato dal Comune di Messina attraverso il progetto europeo INSPIRE, che vede l’amministrazione messinese nel ruolo di capofila. Un confronto si è svolto a Torre Faro, dove l’assessore comunale Liana Cannata ha incontrato produttori, lavoratori dell’agroalimentare e associazioni del territorio, dando vita a un momento di dialogo dedicato alle potenzialità della realtà agricola e alle possibilità di costruire nuovi percorsi di valorizzazione. L’iniziativa punta a mettere in rete competenze, conoscenze e risorse locali per creare itinerari capaci di raccontare il territorio attraverso i suoi prodotti, le sue tradizioni e le sue peculiarità ambientali.

Torre Faro al centro del confronto tra istituzioni e realtà territoriali

L’incontro di Torre Faro ha rappresentato un momento di ascolto e partecipazione tra l’amministrazione comunale e chi quotidianamente opera nel settore agricolo e agroalimentare. Il confronto ha coinvolto le realtà che custodiscono e valorizzano il patrimonio produttivo locale, con l’obiettivo di individuare nuove strategie per promuovere le caratteristiche uniche del territorio messinese.

L’assessore Liana Cannata ha sottolineato l’importanza del rapporto diretto con chi vive e lavora ogni giorno a contatto con la terra, evidenziando come dalla collaborazione tra istituzioni e comunità possano nascere nuove idee per lo sviluppo locale. “A Torre Faro ci siamo confrontati con i produttori, i lavoratori dell’agroalimentare e le associazioni del territorio. Quando le istituzioni incontrano chi si prende cura della nostra terra ogni giorno, nascono le idee migliori”, evidenzia.

Il progetto europeo INSPIRE per promuovere le eccellenze agricole di Messina

Il percorso si inserisce nell’ambito del progetto europeo INSPIRE, che vede il Comune di Messina capofila e che punta a creare una rete tra istituzioni e realtà territoriali per valorizzare le risorse locali. Al centro del progetto c’è la volontà di trasformare le eccellenze agricole e le tradizioni locali in veri e propri strumenti di promozione turistica, attraverso la realizzazione di itinerari ed esperienze legate alla conoscenza del territorio. L’obiettivo è superare una visione esclusivamente legata alla fruizione dei luoghi più conosciuti, proponendo un modello di turismo capace di raccontare anche il patrimonio rurale, produttivo e culturale. “La nostra agrobiodiversità è una risorsa straordinaria. Con il progetto europeo INSPIRE (con il Comune di Messina capofila) uniamo le forze con le realtà territoriali per trasformare le nostre eccellenze agricole e tradizioni locali in itinerari ed esperienze di turismo sostenibile”, sottolinea Cannata.

Agrobiodiversità e turismo sostenibile, una nuova opportunità per il territorio

La agrobiodiversità rappresenta uno degli elementi centrali del progetto, perché racchiude la varietà di produzioni, colture, conoscenze e pratiche agricole che caratterizzano un territorio. Per Messina, questo patrimonio può diventare una leva strategica per rafforzare il legame tra ambiente, cultura, economia locale e turismo. La valorizzazione delle produzioni tipiche e delle tradizioni agricole può infatti contribuire alla creazione di nuove esperienze per visitatori interessati a conoscere non soltanto i luoghi, ma anche le storie, i sapori e le identità che li rendono unici. Il progetto INSPIRE si propone quindi di favorire un modello di sviluppo basato sulla sostenibilità, sulla collaborazione tra soggetti diversi e sulla valorizzazione delle risorse già presenti sul territorio.