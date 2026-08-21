Agrobiodiversità e turismo: a Messina un tavolo di confronto con produttori e operatori del territorio

Un confronto aperto e diretto attorno a un tavolo, con chi coltiva e trasforma i prodotti del territorio e con chi accoglie i visitatori e ne racconta la storia. È il format scelto per il primo appuntamento pubblico che il Comune di Messina dedica al progetto europeo INSPIRE – Interreg Euro-MED 2021-2027, in programma lunedì 24 agosto, alle ore 18.30, negli spazi della Fondazione Horcynus Orca, in viale Senatore Francesco Arena, a Torre Faro.

Il progetto INSPIRE è finalizzato a favorire l’integrazione tra la tutela dell’agrobiodiversità e lo sviluppo di un turismo esperienziale

Il progetto INSPIRE, cofinanziato dall’Unione europea attraverso il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), di cui il Comune di Messina è capofila, è finalizzato a favorire l’integrazione tra la tutela dell’agrobiodiversità e lo sviluppo di un turismo esperienziale nelle aree rurali del Mediterraneo. Il progetto è identificato dal codice Euro-MED0401041 – CUP F49I25000250006. Ad accogliere l’incontro sarà il presidente del Consiglio di amministrazione della Fondazione Horcynus Orca, prof. Giuseppe Giordano, che porterà i saluti della Fondazione, promotrice e ospitante dell’iniziativa. All’incontro interverranno il sindaco di Messina Federico Basile e l’assessora alle Politiche agroalimentari Liana Cannata. È stato invitato a partecipare anche l’on. Cateno De Luca, sindaco di Taormina e deputato all’Assemblea regionale siciliana.

Per il Comune di Messina sarà presente la Responsabile unica del progetto Rita Melita

Il confronto coinvolgerà rappresentanti di un territorio, quello peloritano, che rientra tra le aree nelle quali il progetto svilupperà attività di analisi e programmazione. Per il Comune di Messina sarà presente la Responsabile unica del progetto Rita Melita, referente dell’Ente in qualità di Lead Partner, insieme ai componenti del gruppo di progetto impegnati nelle attività tecniche e amministrative di INSPIRE. A condurre la serata saranno la Project Manager di INSPIRE Beatrice Briguglio e il presidente di Slow Food Messina APS Nino Mostaccio, che accompagneranno la discussione attraverso una modalità di facilitazione, senza relazioni frontali. L’obiettivo è favorire un dialogo concreto e partecipato, dando a ciascuno la possibilità di portare il proprio contributo a partire dall’esperienza diretta nella coltivazione, trasformazione, accoglienza e valorizzazione dei prodotti locali.

Attorno al tavolo siederanno i portatori di interesse del territorio già coinvolti nel percorso di mappatura dell’agrobiodiversità. Tra questi, i rappresentanti dell’Ufficio di Piano del GAL Taormina Peloritani, Mariagrazia La Fauci, dell’Associazione Trinacria Arts di Pezzolo e Pasquale D’Andrea dell’Associazione Camminare i Peloritani. Si tratta di realtà impegnate, rispettivamente, nelle strategie di sviluppo territoriale, nella valorizzazione culturale dei borghi e nella fruizione escursionistica dell’area peloritana: dimensioni che il progetto INSPIRE intende mettere in relazione con l’offerta agroalimentare locale. Saranno inoltre presenti produttori del territorio messinese, che presenteranno le proprie produzioni accompagnandole con degustazioni di vino, olio, miele, formaggi e altre lavorazioni agroalimentari legate alle varietà e alle pratiche tradizionali del territorio.

All’incontro parteciperà anche l’Associazione Museo del Grano di San Filippo Superiore, impegnata nella conservazione della memoria delle antiche coltivazioni cerealicole e delle tecniche tradizionali di lavorazione del grano. La serata rappresenta un primo momento di preparazione al ciclo di Local Living Lab che il Comune di Messina avvierà nei prossimi mesi sul territorio comunale e nelle aree dei Nebrodi e dei Peloritani, nell’ambito del percorso che condurrà alla definizione del Piano di Azione Locale.

Questa prima fase avrà un carattere aperto e conviviale e sarà dedicata all’ascolto del territorio

Questa prima fase avrà un carattere aperto e conviviale e sarà dedicata all’ascolto del territorio, con l’obiettivo di raccogliere temi, criticità, esigenze e proposte in vista dell’avvio della successiva fase, più strutturata e tecnica, del percorso. L’incontro è rivolto a produttori agricoli e trasformatori, operatori dell’accoglienza e della ristorazione, associazioni, ricercatori e amministratori interessati ai temi dell’agrobiodiversità, della valorizzazione delle produzioni locali e del turismo esperienziale.

La partecipazione è libera e gratuita, senza obbligo di iscrizione, fino a esaurimento dei posti disponibili in sala. Per esigenze organizzative, è gradita la comunicazione della propria partecipazione all’indirizzo progettoinspire@comune.messina.it entro sabato 22 agosto.