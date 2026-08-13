Agricoltura, Antoniozzi: “Calabria prima per export, Lollobrigida miglior ministro degli ultimi decenni”

“Francesco Lollobrigida è il miglior ministro della agricoltura degli ultimi decenni“. Lo afferma il vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera Alfredo Antoniozzi. “Ha impegnato 73 miliardi di euro nel settore a fronte dei 60 spesi precedentemente. Anche in Calabria – aggiunge Antoniozzi – i risultati sono straordinari e l’agricoltura calabrese è la prima in assoluto in Italia nell’export. Ringrazio per questo l’assessore Gallo e tutta la giunta regionale“.

“Il lavoro sinergico tra Lollobrigida e Gallo – prosegue Antoniozzi – ha fatto si che la regione oggi finanzi trequarti degli investimenti nel settore. Lollobrigida ha anche impegnato ben tre miliardi sul fotovoltaico in agricoltura ed è un altro aspetto rilevante. Così come è rilevante che la Calabria abbia investito 25 milioni di euro nella lotta al caporalato“.