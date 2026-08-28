Agguato a Lauropoli, sparatoria all’alba davanti a un bar: un morto e un ferito grave nel Cosentino

Due uomini colpiti da colpi d’arma da fuoco in pieno centro nella frazione di Cassano allo Ionio. I carabinieri indagano per ricostruire la dinamica dell’agguato e individuare i responsabili

agguato carabinieri
Immagine a scopo illustrativo realizzata con l'Intelligenza Artificiale © StrettoWeb

Un uomo è morto ed un altro è rimasto ferito gravemente in quello che, al momento, sembra essere stato un agguato. Il fatto è accaduto a Lauropoli, una frazione di Cassano allo Ionio, nel Cosentino. I due uomini, secondo quanto si è appreso sino ad ora, si trovavano nelle vicinanze di un bar, nel pieno centro della frazione, quando, dopo le 6, una o più persone si sarebbero avvicinate ed avrebbero sparato con armi da fuoco. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Cassano allo Ionio che hanno avviato le indagini.

Leggi altri articoli di Cosenza
Aggiungi StrettoWeb come Fonte preferita su Google