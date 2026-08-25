Africo e Catanzaro Primavera in campo per “Sport e Legalità”: un’amichevole nel segno dei giovani

Sarà una partita di calcio, ma soprattutto un momento di confronto e crescita. Domani, mercoledì 26 agosto, lo Stadium comunale di Africo ospiterà l’amichevole dal forte valore simbolico tra l’A.S.D. Africo, formazione impegnata nel campionato di Promozione Calabria, e la Primavera dell’U.S. Catanzaro guidata dal tecnico Massimo Costantino. L’incontro nasce con l’obiettivo di promuovere il tema “Sport e Legalità”, attraverso una giornata dedicata ai valori educativi dello sport, al rispetto delle regole, all’inclusione e al contrasto all’illegalità. L’iniziativa è promossa con la collaborazione dell’Amministrazione comunale di Africo e delle realtà associative del territorio, con l’intento di utilizzare il calcio come strumento di formazione e aggregazione per le nuove generazioni.

Sul terreno di gioco si affronteranno i gialloblù di mister Alberto Criaco, reduci da una storica salvezza, e i giovani talenti della Primavera del Catanzaro, molti dei quali appartenenti alle annate 2007 e 2008. Un confronto pensato non solo sotto il profilo tecnico, ma anche come occasione di incontro tra realtà sportive diverse unite dagli stessi valori. Il sindaco di Africo, Domenico Modaffari, ha sottolineato il significato dell’appuntamento: “Questa amichevole non è solo una partita, ma un’occasione per ribadire il nostro impegno a favore dei giovani e della legalità. Lo sport educa, aggrega e offre alternative concrete ai giovani del nostro territorio”.

La società dell’Africo ha evidenziato come iniziative di questo tipo siano fondamentali per rafforzare il rapporto tra squadra e comunità, creando momenti di partecipazione e condivisione capaci di andare oltre il semplice risultato sportivo. Anche la Primavera dell’U.S. Catanzaro ha accolto positivamente l’invito, ribadendo l’importanza di confrontarsi con realtà differenti per favorire la crescita dei giovani calciatori, sia dal punto di vista sportivo sia umano. La giornata di Africo vuole rappresentare dunque un momento di incontro tra atleti, dirigenti e pubblico, confermando come lo sport possa diventare un vero ponte tra generazioni e territori diversi, uniti da principi comuni come rispetto, responsabilità e partecipazione.