Africo Calcio, cresce l’intensità della preparazione: debutto in Coppa Italia il 2 settembre

È ripresa con maggiore intensità la seconda fase della preparazione tecnico-atletica dell’Africo, agli ordini di mister Alberto Criaco. La squadra gialloblù si prepara così ad avvicinarsi ai primi appuntamenti ufficiali della nuova stagione, mentre la società continua a lavorare sull’organico e sulla valutazione di alcuni elementi aggregati al gruppo. Nel frattempo è stato definito anche il calendario della Coppa Italia. L’Africo farà il proprio debutto mercoledì 2 settembre contro la perdente della sfida tra Bovalinese e Reggio Calabria Pellaro. Un primo banco di prova ufficiale che arriverà dopo una serie di test utili a mettere minuti nelle gambe e a verificare la condizione della squadra.

Alla preparazione sono stati aggregati anche alcuni giovani delle classi 2007 e 2008, mentre sono attualmente in prova gli esterni alti Volpi e Bianco. La società valuterà nei prossimi giorni se procedere o meno con il loro eventuale ingaggio. La prima amichevole è in programma sabato 22 agosto a Palmi. Successivamente, mercoledì 26 agosto, allo Stadium, si terrà la presentazione ufficiale dei nuovi e dei confermati giocatori gialloblù. L’avversaria sarà la Primavera del Catanzaro, guidata da Massimo Costantino.

La rosa prende forma tra conferme, rientri e nuovi arrivi

Nel reparto offensivo sono già arrivati Totò Pelle e Luca Gaspar, centravanti italo-brasiliano che ha ben impressionato nella prima fase della preparazione. In difesa rientra Gonzalo Dure, dopo aver scontato la squalifica, mentre tra i portieri sono confermati Ciancio e Anello. Il reparto arretrato potrà contare anche su Piesenzotto, Favasuli e Bruno Criaco. A centrocampo restano Nicita e Mollica, con la possibile conferma di Domenico Luciano. La società punta inoltre sul recupero di Bruzzaniti, mentre sono attesi anche Gligora e Santoro Morabito, elementi considerati strategici per il reparto offensivo. Il direttore sportivo Criaco completerà a breve gli ultimi dettagli della rosa. La dirigenza gialloblù e il neo presidente onorario Minniti gli hanno affidato il compito di definire l’organico in vista dell’avvio ufficiale della stagione.

L’amichevole di mercoledì 26 agosto contro la Primavera del Catanzaro si svolgerà nell’ambito della giornata dedicata a “Sport e Legalità”, iniziativa patrocinata dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Domenico Modaffari. Per l’Africo sarà quindi una tappa importante non soltanto sul piano sportivo, ma anche nel percorso di avvicinamento al debutto in Coppa Italia del 2 settembre, mentre la società continua a completare la rosa e a valutare gli ultimi innesti.