Aeroporto di Reggio Calabria, la segnalazione di un cittadino: “prime criticità nel nuovo terminal, luci spente e segnaletica carente” | FOTO

“A pochi mesi dall’inaugurazione del nuovo terminal dell’aeroporto di Reggio Calabria emergono le prime criticità, segnalate da cittadini che chiedono interventi rapidi per tutelare l’immagine dello scalo. Tra i problemi evidenziati vi è il malfunzionamento di una parte dell’illuminazione interna, con alcune luci già spente nonostante l’impianto sia di recente realizzazione. Anche la fascia luminosa installata sulla parte superiore dell’edificio presenterebbe anomalie: in alcuni punti risulta completamente spenta, mentre in altri rimane accesa soltanto con la luce blu“. E’ questa la segnalazione di Giovanni Di Bella che continua: “queste problematiche dovrebbero essere affrontate con tempestività, anche verificando se gli interventi possano rientrare nelle garanzie previste per opere di così recente esecuzione. Un’altra criticità riguarda l’accoglienza dei passeggeri. All’uscita dell’aeroporto, infatti, mancherebbe una segnaletica chiara che indichi i mezzi di trasporto disponibili per raggiungere il centro cittadino e le principali destinazioni dell’area metropolitana. Un’informazione considerata fondamentale, soprattutto per i turisti e per chi arriva in città per la prima volta. L’auspicio è che gli enti competenti possano verificare le segnalazioni e intervenire rapidamente, affinché il nuovo aeroporto possa offrire servizi pienamente efficienti e rappresentare un efficace biglietto da visita per Reggio Calabria“.