Aeroporto di Crotone, Barbuto: “aerei pieni all’89%, ma lo scalo resta al palo”

La denuncia dopo i dati Sacal di luglio: “domanda altissima sulla fascia ionica, ma mancano rotte e investimenti”. Interrogazione alla Regione sui 36 milioni del CIS Volare destinati al “Pitagora”

Aeroporto Crotone
Foto Ansa

“I dati sul traffico aereo di luglio 2026 fotografano una realtà chiarissima ma profondamente ingiusta: l’aeroporto di Crotone vanta il tasso di riempimento aerei (load factor) più alto della Calabria, toccando l’89,1%, ma resta sostanzialmente bloccato nei volumi complessivi a causa della totale mancanza di una strategia di potenziamento delle infrastrutture e delle rotte”. A dichiararlo è Elisabetta Barbuto, che interviene con durezza all’indomani della pubblicazione dei dati di traffico Sacal e a seguito delle recenti denunce sullo spostamento dei fondi destinati al “Pitagora”.

“Gli aerei che atterrano e partono da Crotone viaggiano stracolmi nonostante i prezzi delle compagnie siano più alti rispetto agli altri scali calabresi – sottolinea Elisabetta Barbuto –. Questo dimostra che la fame di mobilità del nostro territorio e la richiesta di collegamenti da e per la fascia ionica sono altissime. Nonostante questo, mentre lo scalo di Lamezia registra una crescita a due cifre e la rete regionale festeggia il record di passeggeri internazionali, Crotone resta al palo (-0,4%). Non è un caso: è la conseguenza diretta di una gestione che limita l’offerta e priva il nostro scalo degli investimenti necessari per crescere”.  

Il nodo centrale riguarda le risorse infrastrutturali destinate e mai utilizzate per lo scalo pitagorico. “Nel 2022, attraverso i Contratti Istituzionali di Sviluppo (CIS Volare), venivano promessi investimenti imponenti per la nuova aerostazione e l’ammodernamento delle infrastrutture di Crotone. Oggi apprendiamo con sconcerto che ben 36 milioni di euro, originariamente previsti per lo sviluppo del nostro aeroporto, sarebbero stati stornati e dirottati verso altri scali della regione.  A cosa servono le passerelle istituzionali e le rassicurazioni di facciata se poi, nei fatti, le risorse destinate alla fascia ionica spariscono dal bilancio per finanziare altrove il sistema aeroportuale? Crotone non può continuare a essere la “Cenerentola” della Calabria, lasciata a fare da cuscinetto finanziario per le esigenze di altri territori“.

“Per fare piena luce su questa vicenda e pretendere il rispetto degli impegni presi con i cittadini crotonesi, ho presentato un’interrogazione al Presidente Occhiuto e all’Assessore competente. La Regione Calabria e SACAL devono spiegare formalmente che fine abbiano fatto i fondi del CIS Volare destinati a Crotone, a che punto sia il progetto della nuova aerostazione e come intendano risarcire un territorio che continua a registrare aerei pieni ma a cui viene sistematicamente negato il diritto di volare di più e meglio. Non faremo sconti a nessuno”.

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