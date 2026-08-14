Aeroporto di Catania, stop totale ai voli per l’eruzione dell’Etna: arrivi e partenze sospesi fino alle 2 di Ferragosto

Nuovo stop all’aeroporto di Catania, dove sono state sospese tutte le attività di volo sia in arrivo sia in partenza. La decisione è stata comunicata da SAC, la società che gestisce lo scalo etneo, e resterà in vigore fino alle ore 2 locali di sabato 15 agosto, nel pieno della notte di Ferragosto. La comunicazione riguarda la chiusura degli spazi corrispondenti ai settori C1 e B3, con conseguenze dirette sull’operatività dell’aeroporto e sui collegamenti programmati nelle prossime ore.

SAC: “Sono sospese le attività di volo in arrivo e partenza”

A rendere nota la nuova disposizione è stata direttamente SAC, che ha comunicato la sospensione completa delle operazioni di volo previste nello scalo catanese. “Sono sospese le attività di volo in arrivo e partenza all’aeroporto di Catania fino alle 2 ora locale del 15 agosto”, ha fatto sapere la società di gestione dell’aeroporto. Lo stop interessa dunque contemporaneamente gli atterraggi e i decolli, determinando una sospensione dell’operatività fino alle prime ore della giornata di Ferragosto.

Chiusi i settori C1 e B3 dell’aeroporto di Catania

Nel dettaglio, SAC ha fatto sapere che è stata disposta la chiusura degli spazi corrispondenti al settore C1 e al settore B3. La misura si accompagna alla sospensione delle attività di volo e resterà in vigore, secondo quanto comunicato, fino alle 2 del 15 agosto. La situazione interessa uno dei momenti dell’anno caratterizzati dalla maggiore mobilità, con numerosi passeggeri in viaggio in occasione del Ferragosto. La comunicazione di SAC stabilisce quindi un nuovo limite temporale per la ripresa delle operazioni, fissato alle prime ore della notte tra il 14 e il 15 agosto.