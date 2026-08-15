Aeroporto di Catania, riapre il settore C1 ma voli ancora sospesi: stop ad arrivi e partenze fino alle 14

Nuovo aggiornamento sulla situazione dell’aeroporto di Catania nella mattinata di oggi, sabato 15 agosto. SAC, la società che gestisce lo scalo etneo, ha comunicato la riapertura immediata del settore C1 dopo il passaggio dello stato di allerta relativo alle attività vulcaniche dal livello RED al livello ORANGE. Il miglioramento del livello di allerta consente dunque di riaprire uno dei settori dello spazio aereo precedentemente interessati dalle limitazioni. La situazione operativa dello scalo, tuttavia, resta ancora condizionata dagli effetti della cenere vulcanica, che continua a incidere sull’infrastruttura aeroportuale e sulle possibilità di garantire in sicurezza le normali operazioni di volo.

Cenere vulcanica nel settore B3, arrivi e partenze sospesi fino alle 14

Nonostante la riapertura del settore C1, SAC ha infatti precisato che l’attuale contaminazione dell’infrastruttura aeroportuale e la presenza di cenere vulcanica osservata nel settore B3 rendono necessaria, al momento, la sospensione sia degli arrivi sia delle partenze. Lo stop alle operazioni è previsto fino alle ore 14:00 di oggi, 15 agosto. Una situazione che continua quindi ad avere ripercussioni sull’operatività dell’aeroporto Vincenzo Bellini di Catania, in attesa che le condizioni consentano una progressiva ripresa del traffico.

SAC invita i passeggeri a controllare lo stato del proprio volo

La società di gestione aeroportuale invita tutti i passeggeri a non recarsi allo scalo senza aver prima verificato la situazione del proprio collegamento. Prima di partire verso l’aeroporto è quindi raccomandato controllare direttamente con la propria compagnia aerea lo stato del volo, considerando la possibilità di ulteriori modifiche alla programmazione. La situazione resta in evoluzione e SAC ha annunciato che saranno diffusi nuovi aggiorna menti nelle prossime ore, sulla base dell’andamento dell’attività vulcanica, della presenza di cenere e delle condizioni dell’infrastruttura aeroportuale.