Aeroporti, i dati di luglio: boom del turismo fa esplodere il traffico in tutti gli scali di Calabria e Sicilia | DATI

Questa mattina Assaeroporti ha pubblicato i dati relativi al traffico aereo del mese di luglio negli scali italiani: numeri straordinari che delineano un quadro di eccezionale vitalità per il turismo al Sud Italia. Le statistiche appena pubblicate indicano un vero e proprio boom e una costante espansione del traffico passeggeri che interessa i principali aeroporti siciliani e calabresi. Questo forte slancio non solo certifica l’attrattiva incrollabile delle coste meridionali durante l’alta stagione estiva, ma evidenzia anche l’efficacia delle nuove strategie di potenziamento delle rotte aeree, divenute ormai capaci di intercettare flussi turistici nazionali e internazionali di grandissima portata senza subire flessioni sistemiche.

Passeggeri degli Aeroporti siciliani e calabresi a luglio 2026

Catania 1.269.115 ( +0 ,8% )

Palermo 1.149.447 ( +13,4% )

( ) Lamezia Terme 426.310 ( +21,9% )

( ) Trapani 163.778 ( +31,0% )

( ) Reggio Calabria 95.850 ( +1,9% )

( ) Lampedusa 87.699 ( +18,9% )

( ) Comiso 50.799 ( +288,6% )

( ) Crotone 35.904 ( -0,8% )

Passeggeri degli Aeroporti siciliani e calabresi nei primi 7 mesi del 2026 (gennaio-luglio)

Catania 7.193.623 ( +2 ,3% )

Palermo 5.681.210 ( +9,1% )

( ) Lamezia Terme 1.961.184 ( +13,9% )

( ) Trapani 742.790 ( +28,8% )

( ) Reggio Calabria 567.898 ( -0,5% )

( ) Lampedusa 214.382 ( +23,7% )

( ) Crotone 206.919 ( +7,8% )

( ) Comiso 194.985 ( +271,1% )

Analizzando nel dettaglio le singole performance, emerge in maniera incontestabile come Catania si confermi il gigante indiscusso del panorama aereoportuale insulare. Con oltre un milione e duecentomila transiti nel solo mese di luglio e un consolidamento progressivo da gennaio che supera i sette milioni di viaggiatori, lo scalo etneo ribadisce la sua ferrea leadership, pur mostrando un incremento percentuale fisiologicamente più contenuto date le imponenti dimensioni dei suoi volumi abituali. Parallelamente, l’hub di Palermo registra un balzo in avanti notevolissimo, superando abbondantemente il tetto dei cinque milioni e mezzo di passeggeri nei primi sette mesi. Questo encomiabile dinamismo strutturale conferma la solidità della crescita del settore aereo all’interno dei grandi poli, i quali continuano a fungere da insostituibili porte d’accesso primarie per l’intera e vasta regione siciliana.

L’esplosione dei numeri per l’aeroporto di Comiso

Il vero, incontrastato protagonista di queste recenti rilevazioni statistiche è senza alcuna ombra di dubbio lo scalo di Comiso, artefice di un’ascesa che definire vertiginosa rappresenterebbe un mero eufemismo. Le incredibili percentuali a tre cifre, che sfiorano un incremento del trecento per cento su base mensile a luglio e superano il duecentosettanta per cento su base semestrale, trasformano repentinamente questo aeroporto in un lampante caso di successo per l’intero sistema infrastrutturale italiano. Tale monumentale esplosione riflette quasi certamente un attento riposizionamento strategico sul mercato, favorito dall’apertura massiccia di nuove rotte e da una ridistribuzione intelligente dei viaggiatori volta a decongestionare i terminal principali, garantendo nel contempo al grande pubblico un accesso rapido e privilegiato alle bellezze della Sicilia sud-orientale.

Il contributo essenziale degli aeroporti Calabresi

Spostando l’obiettivo e l’analisi tecnica sulla penisola, l’andamento del comparto aereo offre spunti di riflessione altamente diversificati. Lamezia Terme si impone con autorevolezza come il motore trainante della regione, mettendo a referto tassi di sviluppo a doppia cifra che testimoniano inequivocabilmente la sua inossidabile importanza strategica e logistica per l’intero tessuto commerciale e turistico locale. Al contrario, le piazze di Reggio Calabria e Crotone presentano dinamiche operative notevolmente più complesse e sfaccettate. Il bacino reggino evidenzia, infatti, una lievissima e marginale flessione sul lungo periodo nonostante una timida ma rassicurante ripresa in piena estate, mentre la struttura crotonese fatica a trovare lo slancio definitivo nel mese cruciale di luglio, pur riuscendo a mantenere un incoraggiante saldo positivo se si considera l’intero lasso di tempo trascorso dall’inizio dell’anno in corso.

Le performance sorprendenti di Trapani e Lampedusa

Assolutamente non meno rilevanti e degni di menzione sono i traguardi operativi raggiunti da Trapani e Lampedusa, due eccellenti scali che hanno saputo capitalizzare al massimo e con estrema intelligenza l’indiscussa vocazione turistica e marittima dei rispettivi e splendidi territori. Con aumenti percentuali di volume che si attestano stabilmente e in maniera strutturale attorno al trenta per cento per la vivace provincia trapanese e ben oltre il venti per cento per l’incantevole isola pelagica, si evidenzia in modo solare come i viaggiatori contemporanei premino sempre più assiduamente le destinazioni dirette, veloci e di stretta prossimità. Questi vitali scali minori si dimostrano, dati alla mano, strumenti assolutamente essenziali per intercettare nicchie di mercato altamente profilate, composte prevalentemente da turisti altospendenti e appassionati della natura in cerca di un’esperienza balneare totalmente autentica.

Le prospettive del turismo e delle infrastrutture

In sede di conclusione e di sintesi generale, un’attenta disamina analitica dei dati Assaeroporti suggerisce con forza che l’intero sistema complesso dei trasporti aerei nel Meridione italiano sta vivendo un’epoca di profonda e irreversibile trasformazione positiva. L’inedita e proficua sinergia instauratasi tra i mastodontici hub e i sempre più efficienti scali periferici sta generando concretamente una rete logistica resiliente, moderna e capillare, in grado di accogliere, gestire e distribuire senza colpo ferire i massicci flussi turistici delle ondate estive. Tuttavia, se da un lato gli storici e consolidati successi di Catania, Palermo e del sorprendente polo ibleo infondono un genuino e diffuso ottimismo per l’economia dell’accoglienza, dall’altro le lievi ma visibili contrazioni registrate in alcuni delicati contesti calabresi impongono ai decisori pubblici una seria e immediata riflessione sulle sfide imminenti. Risulta pertanto quantomai imperativo, oggi più di ieri, continuare a investire risorse ingenti e mirate nelle infrastrutture e nelle sinergie territoriali, al fine ultimo di garantire che la crescita del settore aereo sia realmente strutturale, duratura e, soprattutto, uniformemente distribuita in ogni singola area che compone il vitale e prezioso mosaico del turismo al Sud Italia.