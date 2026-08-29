Addio a Teresa Pugliatti, Messina perde una delle più grandi protagoniste della storia dell’arte italiana

Messina dice addio a Teresa Pugliatti, una delle figure più autorevoli della storia dell’arte italiana, scomparsa all’età di 92 anni. Con la sua morte si chiude un capitolo importante della cultura siciliana, segnato da decenni di studi, pubblicazioni e attività accademica. Storica dell’arte di fama nazionale, la professoressa Pugliatti ha dedicato la propria vita all’analisi e alla divulgazione dei grandi percorsi artistici, con particolare attenzione alla pittura siciliana, al Rinascimento, al Manierismo e ai movimenti artistici europei tra Ottocento e Novecento. La sua scomparsa lascia un profondo vuoto nel mondo universitario e culturale, ma anche nella città di Messina, luogo delle sue origini e punto di riferimento costante del suo percorso umano e professionale.

Una vita dedicata all’arte e alla ricerca scientifica

Nata a Messina, Teresa Pugliatti si era laureata in Lettere con una tesi in Storia dell’Arte, iniziando un percorso destinato a renderla una delle voci più riconosciute del settore. Dopo l’attività accademica svolta nell’ateneo messinese, ha ricoperto il ruolo di docente ordinaria di Storia dell’Arte Moderna all’Università di Palermo, formando generazioni di studenti e studiosi.

Nel corso della sua carriera ha prodotto una vastissima attività scientifica, con oltre duecento pubblicazioni tra libri, saggi, articoli e contributi per convegni nazionali e internazionali. I suoi studi hanno attraversato diversi secoli della produzione artistica, dal Quattrocento fino alle avanguardie e ai movimenti della fine dell’Ottocento e del primo Novecento. Un lavoro caratterizzato da rigore accademico ma anche da una particolare capacità narrativa, che ha permesso alla storia dell’arte di essere raccontata non soltanto agli specialisti, ma anche a un pubblico più ampio.

Gli studi sulla pittura siciliana e il legame con il territorio

Tra i contributi più importanti lasciati da Teresa Pugliatti figurano gli studi dedicati alla pittura del Cinquecento in Sicilia, opere considerate fondamentali per la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio artistico regionale. Le sue ricerche hanno contribuito ad approfondire la storia di numerosi artisti e correnti artistiche, restituendo centralità al ruolo della Sicilia nel panorama culturale italiano ed europeo.

Il rapporto con la sua terra d’origine è rimasto sempre molto forte. Pur avendo raggiunto una dimensione accademica nazionale, Teresa Pugliatti ha continuato a rappresentare un punto di riferimento per Messina e la cultura siciliana, portando avanti un’attività di studio capace di valorizzare il patrimonio artistico dell’Isola.

Il contributo al racconto dell’arte europea

Accanto alla ricerca sulla Sicilia, Teresa Pugliatti ha dedicato importanti lavori anche ai grandi fenomeni della storia dell’arte europea. Tra le sue opere più recenti si ricordano gli studi dedicati al Simbolismo nella pittura europea, con un percorso che ha analizzato artisti e movimenti compresi tra i Preraffaelliti e l’Art Nouveau. Attraverso le sue pubblicazioni, la studiosa ha proposto nuove chiavi di lettura dei fenomeni artistici, mettendo in relazione opere, contesti storici e trasformazioni culturali. Il suo metodo ha unito approfondimento scientifico e capacità interpretativa, rendendo la sua produzione un riferimento per studiosi e appassionati.

Messina ricorda una grande protagonista della cultura

La scomparsa di Teresa Pugliatti rappresenta una perdita significativa per il mondo della cultura. La sua eredità resta affidata ai suoi libri, ai suoi studi e agli insegnamenti lasciati agli studenti che hanno incontrato il suo pensiero nelle aule universitarie. Messina perde una delle sue personalità più illustri nel campo delle arti, una donna che ha saputo raccontare il valore della bellezza, della ricerca e della conoscenza. nIl suo nome rimarrà legato a un’idea di cultura come strumento di comprensione della storia, capace di unire passato e presente attraverso lo studio delle opere e delle civiltà che le hanno generate.