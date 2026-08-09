Adami Summer Fest: due giorni di musica, sapori e artigianato nel cuore del Reventino

Il conto alla rovescia è ormai agli sgoccioli per Adami Summer Fest, l’evento organizzato dall’associazione culturale SìAmo Adami che animerà per due giorni la piccola frazione di Decollatura, nel cuore del Reventino. La manifestazione punta a unire divertimento, promozione del territorio, valorizzazione delle produzioni tipiche e artigianali, spettacoli e intrattenimento rivolto a grandi e piccoli. Si comincia l’11 agosto e si andrà avanti senza pause fino alla sera del 12. Il programma prenderà il via alle 16 con l’apertura ufficiale degli stand, dove una trentina tra artigiani, produttori, piccoli imprenditori e artisti daranno vita a una vera e propria fiera, offrendo ai visitatori numerose possibilità di acquisto e contribuendo allo stesso tempo alla conoscenza e alla valorizzazione del territorio.

Sempre nel pomeriggio dell’11 agosto sarà inaugurata anche l’area giochi per bambini, attrezzata per diverse attività ludiche e riproposta anche nella giornata successiva. Con il calare della sera, invece, la festa entrerà nel vivo a partire dalle 22 con lo spettacolo di Techno Tarantella, format che fonde la musica popolare calabrese con il beat della musica techno che caratterizzava gli anni ’90. La musica proseguirà senza interruzioni con Uncle Deaf e Paolo Cosenza, protagonisti di un DJ Set destinato ad accompagnare il pubblico fino alle prime luci dell’alba. Ad affiancare la proposta musicale ci sarà anche il beverage, con i cocktail preparati da Alessandro Bosso.

Il 12 agosto spazio a “Frijiandu Mangiandu” e alla tradizione popolare

La festa continuerà anche il 12 agosto, sempre a partire dalle 16. Oltre al mercatino e all’area giochi, il programma prevede un momento gastronomico legato alla tradizione locale dei giorni di festa. “Frijiandu Mangiandu” proporrà infatti specialità gourmet fritte al momento, diventando uno degli appuntamenti centrali della seconda giornata. Ad accompagnare il momento culinario saranno anche musica, canti e balli con l’esibizione dei Tarantella No Stop, che attraverseranno le strade del borgo coinvolgendo i visitatori nelle danze popolari e contribuendo a creare un’atmosfera di festa diffusa in tutta Adami.

A chiudere la prima edizione di Adami Summer Fest sarà l’estrazione dei biglietti della lotteria, che mette in palio diversi premi, tra cui una crociera per due persone nel Mediterraneo. L’estrazione sarà trasmessa in diretta Facebook sui canali dell’associazione, segnando la conclusione delle due intense giornate di festa nel Reventino.