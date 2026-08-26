ACR Messina, nuovo ingresso nel club: ufficiale la figura che guiderà le relazioni internazionali con i club | NOME

Nuovo innesto nell’organigramma dell’ACR Messina 1900. Il club ha annunciato l’ingresso di Tunahan Guner, chiamato a occuparsi delle Relazioni Internazionali con i Club e a lavorare al fianco di Chloe Logarzo Berryhill nello sviluppo della strategia internazionale della società. Guner porta a Messina un’esperienza maturata tra calcio australiano e contesti internazionali. Nel corso del proprio percorso professionale ha lavorato con il Sydney FC, indicato dal club come la squadra più vincente dell’A-League australiana, e con Football NSW. Un profilo che il Messina ha scelto per rafforzare ulteriormente il proprio lavoro fuori dai confini nazionali.

Nel curriculum di Tunahan Guner figura anche un’esperienza con la FIFA. Nel 2023 ha infatti lavorato durante la FIFA Women’s World Cup Australia & New Zealand, contribuendo alle attività di Commercial Rights Delivery nel corso della competizione. Il suo ingresso si inserisce quindi nel percorso con cui il Messina punta ad ampliare la propria rete di rapporti internazionali, mettendo insieme competenze maturate nel calcio australiano e nell’ambito di uno dei principali eventi organizzati dalla FIFA.

Guner e Logarzo Berryhill al lavoro sulle Messina International Cups

Uno dei principali ambiti di attività riguarderà le Messina International Cups. Guner e Chloe Logarzo Berryhill guideranno insieme lo sviluppo globale del progetto, lavorando alla costruzione di relazioni con club, organizzazioni e network calcistici in diverse parti del mondo. L’obiettivo indicato dal club è creare nuove opportunità per portare a Messina squadre e talenti provenienti da tutto il mondo, rafforzando progressivamente il carattere internazionale dell’iniziativa e i rapporti della società con realtà calcistiche straniere.

Il lavoro dei due dirigenti avrà dunque un ruolo centrale nel percorso di crescita internazionale dell’ACR Messina. La società punta a consolidare i rapporti con club di altri Paesi e a fare delle Messina International Cups uno degli elementi principali della propria strategia fuori dall’Italia. Con l’arrivo di Guner, il club prosegue quindi nella costruzione di una struttura dedicata ai rapporti internazionali, con l’intento di sviluppare nuove connessioni nel mondo del calcio e di aumentare la presenza del Messina all’interno di network e progetti globali.