Acr Messina, la stagione parte dalla Coppa Italia: doppia sfida con Messana-Riviera Nord

La nuova stagione del Messina prenderà ufficialmente il via con il doppio confronto di Coppa Italia contro la Messana-Riviera Nord. Il primo appuntamento è fissato per il 30 agosto alle ore 15.30, mentre la gara di ritorno si disputerà il 6 settembre, sempre alle 15.30. Entrambe le partite si giocheranno allo stadio Franco Scoglio, che ospiterà così i primi due impegni ufficiali della stagione giallorossa.

Due partite consecutive nello stadio Franco Scoglio

Il dato più significativo riguarda la sede delle due gare. Sia l’andata del 30 agosto sia il ritorno del 6 settembre si giocheranno infatti al Franco Scoglio. Lo stadio messinese sarà quindi il teatro dei primi due impegni ufficiali della stagione del Messina. Per la squadra e per i tifosi si tratterà di un doppio appuntamento ravvicinato, programmato alla stessa ora e nello stesso impianto. Il calendario consentirà così al Messina di iniziare il proprio cammino senza spostamenti, affrontando entrambe le sfide davanti al pubblico cittadino.