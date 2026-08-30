ACR Messina, la stagione inizia bene: poker alla Messana in Coppa Italia Dilettanti

Al Franco Scoglio, dopo un primo tempo terminato a reti bianche, i biancoscudati si scatenano: nella ripresa arrivano infatti le reti di Bonanno, Kragl su punizione, Sarao su rigore e Bollino

  • Acr Messina-Messana formazione
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  • Acr Messina-Messana Torrisi
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Nonostante la retrocessione in Eccellenza, e nonostante la mancata possibilità di ripescaggio, c’era grande attesa intorno all’ACR Messina, alla luce della squadra costruita da Davis e Pagniello. Una squadra che in Serie D avrebbe fatto senza dubbio buona figura, ma che a maggior ragione in Eccellenza è da considerare più che una corazzata. E infatti questo pomeriggio la compagine di Alfio Torrisi non ha deluso le attese, rifilando un poker alla Messana all’esordio stagione, nel match d’andata del turno di Coppa Italia Dilettanti, terminato 4-1.

Al Franco Scoglio, dopo un primo tempo terminato a reti bianche, i biancoscudati si scatenano: nella ripresa arrivano infatti le reti di Bonanno, Kragl su punizione, Sarao su rigore e Bollino. A segno solo nuovi arrivi, tra l’altro alcuni dei colpi più importanti in rosa, una rosa che quest’anno avrà il compito – rapido e meno indolore possibile – di stravincere il campionato e ritornare in Serie D, categoria che sta altrettanto stretta ai siciliani. Ora ci sarà il ritorno, che dovrebbe rappresentare una sorta di formalità.

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