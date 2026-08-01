ACR Messina, guarda chi si rivede! Ufficiale il ritorno di Oliver Kragl: gran colpo per la categoria

Oliver Kragl è un nuovo calciatore dell’ACR Messina. Un grande ritorno in riva allo Stretto, sponda peloritana, per il centrocampista tedesco già vestito di giallorosso nel 2022-2023. Piede caldo, qualità e tanta esperienza anche ad alti livelli per Kragl che rappresenta un gran colpo per l’attuale categoria dell’ACR Messina, in attesa di possibili sviluppi.

Nella nota del club si legge: “L’A.C.R. Messina 1900 comunica il ritorno in giallorosso del centrocampista Oliver Kragl. Tedesco, classe 1990, Kragl torna a vestire la maglia del Messina dopo l’esperienza della stagione 2022/2023, nella quale fu tra i protagonisti della rincorsa culminata con la salvezza ai playout, collezionando 15 presenze, 3 reti e 4 assist. Mancino di qualità ed esperienza, capace di ricoprire più ruoli sulla corsia sinistra, metterà nuovamente tecnica, personalità e carattere al servizio del gruppo. Bentornato a Messina, Oliver“.