ACR Messina, che colpo per la difesa: arriva l’ex Reggina Edoardo Blondett

L’ACR Messina ha la certezza di dover disputare il campionato di Eccellenza: non è stato ripescato. Eppure continua a operare sul mercato come se fosse una squadra di Serie D, di alta Serie D. Dopo i diversi colpi di categoria superiore, da Sarao a Varela e non solo, il club biancoscudato questa sera ha tirato fuori un coniglio dal cilindro: Edoardo Blondett. Difensore esperto con un passato importante soprattutto in Serie C, nella scorsa stagione è stato alla Reggina, in Serie D, anche se la sua esperienza è durata solo pochi mesi. Decisamente più importante l’esperienza in amaranto di qualche anno prima, con la promozione in Serie B conquistata nel 2019-2020.

“L’A.C.R. Messina 1900 – si legge nella nota dell’ACR – comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del difensore centrale Edoardo Blondett. Difensore di personalità, Blondett fa della solidità e del senso della marcatura i suoi punti di forza. Un vero punto di riferimento per il reparto difensivo, pronto a mettere esperienza, carattere e determinazione al servizio del gruppo”.