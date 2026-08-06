ACR Messina, arriva un nuovo giovane difensore: è ufficiale

Il Messina comunica un nuovo arrivo in difesa, il giovane Matteo Guerriero

Matteo Guerriero

“L’A.C.R. Messina 1900 comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del difensore Matteo Guerriero. Classe 2005, Guerriero è un terzino sinistro capace di garantire corsa, dinamismo e duttilità lungo la fascia. Nel suo percorso ha già maturato esperienze importanti nel campionato di Serie D. Un giovane profilo che entra a far parte della rosa giallorossa, pronto a mettersi a disposizione dello staff tecnico e a proseguire il proprio percorso di crescita”. Così in una nota il Messina comunica un nuovo arrivo in difesa, il giovane Guerriero.

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