ACR Messina, arriva un nuovo giovane difensore: è ufficiale

“L’A.C.R. Messina 1900 comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del difensore Matteo Guerriero. Classe 2005, Guerriero è un terzino sinistro capace di garantire corsa, dinamismo e duttilità lungo la fascia. Nel suo percorso ha già maturato esperienze importanti nel campionato di Serie D. Un giovane profilo che entra a far parte della rosa giallorossa, pronto a mettersi a disposizione dello staff tecnico e a proseguire il proprio percorso di crescita”. Così in una nota il Messina comunica un nuovo arrivo in difesa, il giovane Guerriero.