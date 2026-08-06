ACR Messina, arriva un giovane francese

In una nota l'ACR Messina comunica il nuovo arrivo, si tratta del francese Theodore

Noah Theodore

“L’A.C.R. Messina 1900 comunica di aver acquisito le prestazioni sportive dell’esterno destro Noah Theodore. Esterno destro francese, classe 2007, Theodore è un giovane calciatore rapido e dinamico, pronto a proseguire il proprio percorso di crescita con la maglia giallorossa. Un nuovo profilo a disposizione di Mister Alfio Torrisi, che entra a far parte del progetto tecnico del Club con entusiasmo e determinazione”. Così in una nota l’ACR Messina comunica il nuovo arrivo, si tratta del francese Theodore.

Leggi altri articoli di Sport
Aggiungi StrettoWeb come Fonte preferita su Google