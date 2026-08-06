ACR Messina, arriva un giovane francese

“L’A.C.R. Messina 1900 comunica di aver acquisito le prestazioni sportive dell’esterno destro Noah Theodore. Esterno destro francese, classe 2007, Theodore è un giovane calciatore rapido e dinamico, pronto a proseguire il proprio percorso di crescita con la maglia giallorossa. Un nuovo profilo a disposizione di Mister Alfio Torrisi, che entra a far parte del progetto tecnico del Club con entusiasmo e determinazione”. Così in una nota l’ACR Messina comunica il nuovo arrivo, si tratta del francese Theodore.