Accusa malore durante l’escursione nel Pollino, soccorso in elicottero un uomo nei boschi di Orsomarso

Un escursionista colto da malore è stato soccorso in un’area boschiva di Orsomarso, nel Cosentino, e portato in elicottero presso una struttura sanitaria privata di Belvedere Marittimo. Il malcapitato faceva parte di un gruppo di escursionisti intento a percorrere un sentiero che dalla Valle del fiume Argentino conduce ai Piani di Masistro, nel Parco nazionale del Pollino. Dopo che l’uomo si è sentito male, accasciandosi a terra, i compagni di escursione hanno allertato i soccorsi non prima però di aver raggiunto un punto dell’area coperto da segnale telefonico.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Scalea, il 118, una squadre del presidio del Pollino del Soccorso alpino speleologico della Calabria e volontari dell’associazione di protezione civile Falchi del Pollino. L’escursionista è stato quindi portato in un punto idoneo all’intervento dall’alto dell’elicottero Drago del reparto volo dei vigili del fuoco di Salerno e issato a bordo mediante verricello per essere trasportato in ospedale. I restanti escursionisti, tutti in buone condizioni di salute, sono stati accompagnati presso il rifugio “Povera Mosca” di Orsomarso.